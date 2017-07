Peeter Vikman: hea Merle, kui on küsimusi – küsi ikka! (8)

Peeter Vikman, Haapsalu aselinnapea

Peeter Vikman. Foto: Arvo Tarmula

13. juuli avaldas Lääne Elu Haapsalu linnavolikogu liikme Merle Mäesalu jutukese pealkirjaga „Merle Mäesalu: linnavalitsuse segased teed” alustades volikogu koosolekul päevakorras olnud infotunnist.

Kõik volikogu istungid on järelvaadatavad ja iga huviline saab ise infotunnis räägitu üle vaadata. Alustasin infotundi eelmisel päeval ilmunud LE juhtkirja „Kannatuste karikas” mainimisega tuletades meelde, et kõigil neil „kannatustel” on siiski suur ja üllas eesmärk ja „kannatusi” vääriv lõpptulemus. Väga suur hulk vee- ja kanalisatsioonitorustikest saab uuendatud, Haapsalu soojaettevõte teeb olulisi investeeringuid soojavarustuse paremaks tagamiseks ja linn omalt poolt lahendab ühe tülikama liiklussõlme. Lisaks torustike vahetusele saavad seonduvalt korda ka mõned tänavad. Nurme tänav on saanud uue asfaltkatte, Rüütli tänav on suures lõigus täielikult uuendatud ja Tamme tänavast suur osa on saanud uue teekatte.

Miks Merle Mäesalu linnavolikogu liikmena on pidanud paremaks oma küsimused LE vahendusel esitada ja pole seda teinud muul kättesaadaval moel, jääb mulle arusaamatuks. Ka volikogu infotunnis jäi 10 minutit täitmata, kuna polnud küsimusi. Vastustega septembrini volinik oodata ei läbe ja soovib neid enne, siis vastan. Küsimusele, kas vastab tõele, et projekteerijal Tinter-Projekt OÜl pole vajalikku projekteerija kutsetunnistusega töötajat, vastaks volinikule, et ei vasta tõele. Esitada kontrollimata valeväiteid, et linn teeb ebapädevaid lepinguid, on solvav linnaametnike suhtes, kelle igapäevatöö on hangete läbiviimine ja lepingute ettevalmistus.

Lugejale teadmiseks, et Tamme tn – Tallinna mnt ristmiku projekteerinud Tinter-Projekt OÜl on projekteerimise tegevusluba olemas. Ettevõte poolt on projekteeritud ka linna pearistmik ja kogu Tallinna mnt ja Jaama tänav. Tamme ristmik on osa suurest projektist. Projekti liikluskorralduslikule osale on andnud ekspertarvamuse IB Stratum prof Dago Antovi allkirjaga ja kinnitanud, et projekti järgi on kõik korras ja kardetud takistusi vasakpöörde raja puudumisega ei teki. 9. novembril 2016 toimunud linnavalitsuse liikluskomisjoni ja volikogu kommunaalkomisjoni ühisel koosolekul anti samuti heakskiit Tamme ristmiku projekti liikluskorralduslikule osale. Voliniku väide, et on tehtud ebamõistlik liikluslahendus, ei ole põhjendatud. oktoobrist kuni 15. maini pole asfaltkatte taastamine kohustuslik

Küsimusele, mida võtab linnavalitsus ette Haapsalu tänavatel kaevetööde tähtaja ületamise puhul, saab vastuseks öelda, et tööde tähtajad fikseeritakse töövõtja ja tellija vahelises lepingus. Linnavalitsus väljastab kaevamisi nõudvate tööde teostamiseks kaevelubasi vastavalt eeskirjale. Peale kaeveloa lõppemist on kaevaja kohustus taastada pinnakatted 15 päeva jooksul või kui taastamine pole võimalik, näiteks ilmaolude tõttu, siis võib teha ajutise taastamise kuni kaheks kuuks. Talvisel ajal pole asfaltkatete taastamine võimalik ja seda ka ei nõuta.

