Padise volikogu arutab sundühendamise vaidlustamist

BNS

Padise kloostri varemed. WIKIPEDIA

Reede pärastlõunal algaval Padise vallavolikogu istungil on esimene päevakorrapunkt sundühendamise vaidlustamine, kirjutab Harju Elu.

Valitsus on otsustanud luua Padise, Vasalemma ja Keila valdade ning Paldiski linna liitmisel suure Lääne- Harju valla. 1735 elanikuga Padise on aga ühendamisele vastu. “Loodan ja arvan, et otsus võetakse vastu ning volikogu võitleb lõpuni. Kohtulahendist võib tulla abi. Ehk aitavad ka senised pretsedendid haldusreformis,” ütles volikogu juht Külli Tammur neljapäeval.

23.–24.aprillini toimus vallas rahvaküsitlus, kus osales 49 protsenti hääleõiguslikest elanikest. Ülekaalukalt öeldi haldusreformikavadele “ei”. Sellisel arvamusel oli koguni 96,1 protsenti osalenutest. 11.mail otsustas volikogu hääletega 8:1, et valla puudub vajadus liituda ja ettepanekuga ei nõustuta. Toona oli Lääne-Harju valla moodustamise plaanides veel ka Keila linn.