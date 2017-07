Neli valda pöördus sundliitmise vastu riigikohtusse

Illuka mõis. ARHIIV

Esimesed neli valda pöördus sundliitmise vastu riigikohtusse, teatas ERRi uudisteportaal reedel.

Pöördumise tegid Ida-Virumaa Illuka vald ning Tartumaa Pala, Kambja ja Ülenurme vald, riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumil on valdade põhiseaduslikkuse järelevalve taotluste lahendamiseks aega neli kuud, ütles riigikohtu pressiesindaja Merje Talvik ERR-ile.

Juuli alguses tegi valitsus sundliitmise otsused, mille järgi peaks ligi 2500 elanikuga Kambja ja üle 7600 elanikuga Ülenurme vald saama üheks suureks Kambja vallaks, kuid sellega pole nõus kumbki vald. Ülenurme vald täidab haldusreformi seaduses nõutud 5000 elaniku kriteeriumi ning Kambja vald tahab jätkata iseseisvana ja viitab valitsuse tehtud Loksa linna erandile, sest viimases elab umbes sama palju elanikke kui praeguses Kambja vallas, märgib ERR.

Viiesajal ruutkilomeetril paiknev veidi rohkem kui 1000 elanikuga Illuka vald sundliideti valitsuse otsusega Alutaguse vallaga, mille moodustavad Alajõe, Iisaku, Mäetaguse ja Tudulinna vald, edastas ERR.

Ka Illuka viitas oma soovis saada erand Loksa näitele. "Meil on piisavalt alust kohtu poole pöördumiseks. Me ei näe kuidagimoodi, et meil oleks haldusreformi seaduse kontekstis nii suurt erinevust näiteks Loksa linnaga, et me seda erandit ei vääriks," selgitas Illuka volikogu esimees Paul Kesküla ERR-ile. Vallad viitavad valitsuse otsusele, millega tehti erand 2738 elanikuga Loksale, mida ei sundliideta Kuusalu vallaga