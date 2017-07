Lääne Elu laupäeval, 22. juulil (3)

Urmas Lauri

Lääne Elu laupäevanumber annab teada, et Lääne-Nigula praeguse vallavanema Mikk Lõhmuse valimisliit „Ühinenud kogukonnad” lubab tulevases suurvallas tasuta lasteaiatoitu ning et majandusminister Kadri Simson tõrjub Läänemaa ärimehe Koit Uusi raudteeärist välja.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et juba praegu on Eestis mitmeid omavalitsusi, kus vanemad lasteaiatoidu eest tasuma ei pea, ja nii on see ka Lääne-Nigulaga liituvas Kullamaa vallas. Teine oluline teema, millega „Ühinenud kogukonnad” sügisestele valimistele läheb, on Lõhmuse sõnul kogukonna kaasamine.

Lääne Elu kirjutab ka sellest, et majandusminister Kadri Simson ei poolda uue raudteeinfrastruktuuri ettevõtja loomist. Sellega vastas Simson eitavalt Lääne maavanem Neeme Suure ettepanekule, et raudteelõigu Turbast Haapsaluni võiks taastada koostöös eraettevõtjaga. Simson näeb tulevikus võimaliku lahendusena Haapsalu raudtee ehitamist Eesti Raudtee raudteeinfrastruktuuri pikendusena.

Lääne Elus on juttu ka paarist vabaõhuetendusest. Näiteks on täna esietendus Saueaugu Teatritalus, kus Margus Kasterpalu toob lavale Gertrid Larssoni „Me olime kodutütred”. Laupäeva õhtul kõlavad aga Palivere pritsimaja lähistel revolvrilasud ning kostavad metsikud karjed ja kajab hobuste kappamine, sest Holster klubi toob vaatajateni õpetliku etenduse Ameerika piirialade bordellist „Closing Time ehk Hakake astuma”. Terve nädala on kümmekond etenduses üles astuvat hobinäitlejat pähe õppinud telemees Vahur Lauri kirjutatud repliike, timminud kabuurist koldi haaramist ja nuputanud, kuidas end pealtvaatajaile ahvatlemaks muuta. Viimane käib muidugi nende viie neiu-naise kohta, kes Gentelmen's Parlor House'ile elu mõtte peavad andma. Elust ja surmast tükk kõnelebki.