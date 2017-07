Juhtkiri: üheksa korda mõõdetud bussiühendus

Sel nädalal kuulutas Lääne maavalitsus välja uue maakonnasisese bussiliinihanke ja peab tunnistama, et nii põhjalikult ei ole siin vist küll ühtegi hanget varem ette valmistatud. Nagu väga põhjaliku tööga võib juhtuda, on selle ajal elu nii palju muutunud, et osa ettevalmistusest paistab olevat läinud tühja. Hea siiski, et hankeni jõuti.

Praeguste vedajate L&L-i ning M.K. Reis-X-iga on lepingud selle aasta lõpuni ja uued sõidutajad tulnuks leida juba 1. jaanuariks 2018. Hanke ettevalmistus ja läbiviimine oli maavalitsuse õlul. Ametnikud võtsid ülesannet tõsiselt.

Juba paar aastat tagasi viidi läbi maakonnasiseste bussiliinide kasutatavuse uuring. Edasi uuriti peaaegu maja täpsusega, kus inimesed tegelikult Läänemaal elavad ja kui kaugel on bussipeatused inimestest. Samuti koguti inimestelt ettepanekuid. Need tulemused kombineeriti, et selguks, millistel kellaaegadel ja mis suunas oleks kõige õigem busse sõidutada, et need tühjalt ei sõidaks ja võimalikult paljud inimesed saaks oma sõidud tehtud.

Sama palju rõhku pandi ka busside ja piletisüsteemide ettevalmistamisele.

Hange oli plaanis välja kuulutada juba mullu sügisel, sest nii suuremahulise äri puhul peab osalejatel olema aega otsida uusi busse ja tööjõudu. Siis vahetus valitsus, mis lubas tasuta ühistransporti maakonnaliinidel. Kuidas see täpselt juhtuma peaks, muidugi veel ei teatud. Varsti selgus, et maavalitsused kaovad üldse ja Läänemaa ühistransporti hakatakse korraldama kas Harjumaa või Pärnumaa ühistranspordikeskusest. Isegi maakonna piirid ei ole siis enam sellised, mis hanke ettevalmistamise aegu.

Seepärast ei maksagi kurvastada, et uued bussid tulevad liinidele pool aastat plaanitust hiljem. Peaasi, et nad hakkavad sõitma tervel praegusel Läänemaal ja nii, nagu läänlased seda on tahtnud.