Saarte Hääl: Virtsu sadamas valitseb nädalalõppudel liikluskaos

Toimetanud Urmas Lauri

Virtsu sadam. Foto: Urmas Lauri

Aastatega sujuva töökorralduse poolest liiklejatele tuttavaks saanud Virtsu sadamas on nädalalõppudel tekkinud liikluskaos, mille tõttu ei jõuta laevu väljumisajaks täis laadida, kirjutatakse Saaremaa päevalehes Saarte Hääl.

Tehnouudiste portaal Geenius kirjutas, et läinud reedel tekkis segadus Virtsu sadama tõkkepuude taga. Normaaloludes viib sadamasse tee, kus on üks sõidurada üldpiletiga sõitjatele, kaks broneeringu ehk e-piletiga sõidukitele ja üks vastassuunas ehk sadamast välja. Reedel olid aga ummikusse sõitnud kõik mainitud sõiduradadel olnud autod, nii et sadamast välja ei mahtunud keegi. Ülejäänud autod pressisid mööda kõnniteed, seega oli sõidukeid kokku viies reas.

Saarte Liinide juhatuse esimees Villu Vatsfeld ütles Saarte Häälele, et nende sadamate territooriumil toimuv liikluskorraldus on olnud igati kontrolli all ja tavapärane. TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar aga nentis, et nemad on probleemist teadlikud. Ta möönis, et tihedamatel päevadel on tõesti sadamates suur koormus ja palju autosid, mis kõik ei mahu sadama-alale.