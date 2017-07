Raplamaa Sõnumid: Varbola kuningas leiti bussipeatusest

Urmas Lauri



Neli kuningat Varbolas. Uks neist kadus hiljaaegu saladuslikult. Foto: loodusegakoos.ee

Eelmisel nädalal elu sisse võtnud Varbola kuningas on lõpuks jälle üles leitud. Paistab, et kuningas otsustas suuremale bussiseiklusele minna, sest just bussipeatusest leiti ta täna üles, kirjutas Raplamaa Sõnumid.

Tundub, et linnusevaht lasi end eksitada Kaius asuvast Põlliku küla nimest. Varbola linnus asub ju teatavasti hoopis Põlli külas. Seiklema läinud kuningas tuli ilmselt vales peatuses maha ja on nüüd nõutult Kõrgemäe bussipeatusesse seisma jäänud.

Õnneks on ka Varbola mehele Märt Linnamägile tema asukohast teadlikuks tehtud ning eksinud linnusevahi on lubatud veel tänase päeva jooksul koju tagasi aidata. Linnamägi ütleb, et tal on telefon vihjetest punane ja rõõmustab, et info nii kiiresti liigub. Loodetavasti saab siis kuju peagi jälle oma õigele kohale asetatud.