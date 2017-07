Kultuuriminister Indrek Saar: ajalehes avaldatu üle ministrile kaebamine õõnestab sõnavabadust (2)

BNS



Kultuuriminister Indrek Saar. Foto: Arvo Tarmula

Sotsiaaldemokraadist kultuuriminister Indrek Saar märkis vastuses ajalehe Sirp avaldamisvalikuid taunivale Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) avalikule kirjale, et lehe valikute üle ministrile kaebamine õõnestab demokraatiat ja sõnavabadust.

“Soovitan ka teil kasutada [Sirbis avaldatud artikli “Lühike ülevaade Eestist kui apartheidiriigist” suhtes] oma pahameele väljendamiseks demokraatliku ja vaba riigi kõiki õiguseid, mille ampluaa ulatub vastulausetest kohtumisõhtuteni,” kirjutas Saar.

EKRE riigikogu fraktsiooni liikmed palusid avalikus kirjas Saarelt hinnangut kultuurilehe Sirp toimetuse tegevusele, kes avaldas EKRE hinnangul riigivaenulikke seisukohti propageeriva Mikk Pärnitsa artikli “Lühike ülevaade Eestist kui apartheidiriigist”.

“1981. aasta septembris ilmus ajakirjas Looming luuletus, mille ridade esitähed andsid ülalt alla lugedes kokku “Sini Must Valge”. Luuletuse autor visati ülikoolist välja, karistati ka ajakirja peatoimetajat. Kas teie sooviks on tõesti taaskehtestada nõukogudeaegne tsensuur ja riiklik kontroll,” kirjutas Saar EKRE fraktsioonile vastuseks.

“Mind kurvastab teie otsus teha esimese sammuna hoopis avalik kiri ministrile – me ei ela enam ajastul, mil enda jaoks ebameeldivate arvamuste likvideerimiseks pöörduti majavalitsusse või tehti pealekaebamine ministeeriumis. Teie käitumine õõnestab demokraatiat ja sõnavabadust. Tean, et te mõlemast lugu ei pea, kuid Eesti Vabariigi esindajana mina pean,” kirjutas Saar.

Minister kirjutas, et ka tema ei olnud mitme Pärnitsa arvamusega nõus, sest tema toonis oli provotseerimistahet rohkem kui põhjendussuutlikkust. “Hiljuti ilmus ajalehe Sirp ühes numbris ka üks teatriarvustus, kus samuti hindasin üht näitlejasooritust teistmoodi kui kriitik – tema hindas seda orgaaniliseks jätkuks senisele, minu arvates oli tegemist aga uue tasemega. Ent olles nendega eriarvamusel, kaitsen ma nende autorite õigust arvata teistmoodi kui mina. See ongi demokraatia,” kirjutas Saar.

“Selgitan demokraatia mõistet teie enda erakonna näitel. Praegu tunnete te muret Eesti kultuuri pärast – alles hiljuti ütles aga teie erakonna esimees [Mart Helme], et Eesti viimase 25 aasta kultuur on täiesti mõttetu – saavutused on olnud pehmelt öeldes tagasihoidlikud. Teie erakonnal on õigus omada mõlemat arvamust, sest elame demokraatlikus ühiskonnas,” kirjutas minister.

Saar ütles, et riigi esindajana näeb ta riigil kohustust toetada kõige muu hulgas ka sääraseid arvamusi, lavastusi, kontserte ja kirjandusteoseid, mis on riigi suhtes kriitilised. “Hiljuti avaldati näiteks Sirbis terve rida Eesti metsanduspoliitika suhtes kriitilisi artikleid. Kas need oleks tulnud samuti ära keelata? Me elame vabas riigis, mille tunnuseks on võime teha ning taluda enese kohta käivat kriitikat. Eesti ja tema kultuur ei ole nii ebakindlad, et vajaksid kaitset ühe arvamusartikli või teie erakonna esimehe sõnade eest,” kirjutas Saar.

Minister märkis vastuses EKRE fraktsioonile, et kindlasti on nii juriidilised kui ka moraalsed piirid, mida ei tohi ületada. “Juriidiliste piiride all mõtlen kriminaalseid tegusid, moraalsete piiride all piire, mille ületamine tähendab kellegi tagakiusamist. Vaba riik peab suutma tagada keskkonna, kus kedagi taga ei kiusata,” sõnas ta.

Minister Indrek Saare vastust EKREle sab lugeda siit. Vastus avalikule kirjale