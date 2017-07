Juhtumised Metsikus Läänes ehk Paliveres avatakse bordell (lisatud videod)

Urmas Lauri

Laupäeva õhtul kõlavad Palivere pritsimaja lähistel revorvrilasud ning kostuvad metsikud karjed ja kajab hobuste kappamine, sest Holster Klubi toob vaatajateni õpetliku etenduse Ameerika piirialade bordellist „Closing Time Ehk Hakake Astuma“.

Metsiku Lääne pidu algab Palivere pritsimaja juures laupäeva õhtul kell seitse. „Me oleme viimased kaks aastat teinud nii, et piletit ei müü,“ nentis ettevõtmise üks eestvedajaist, teleajakirjanik Vahur Lauri.

Helis ja pildis on aegade jooksul nii mõndagi salvestatud. „Eelmisel aastal oli teemaks õudukas, Priit Vehm filmis meid toona ja eelmisel aastal ja see on youtube’is üleval ka.

Etenduse ajaks tuuakse pritsikuuri juurde ka relvavitriin. Relvi on näitusekapis umbes tosin. Enamus nendest relvadest on tänapäeval tehtud töökorras koopiad. Mõned on ka originaalid. „Ja on ka mõningad sellised, mida ka Metsiku Lääne huviklubiudel eriti ei liigu,“ lausus Lauri uhkeldades.

Kui etenduse läbi saab, algab õhtu muusikaline osa. Sel aastal mängivad Andres Roots, Eestis elav inglane Louie Digman, Tom Karik ja ka Riho Kerde, kes teeb rokabillit. Kontsert pritsumaja sees, seal on lava, tehnika.

Ja siis läheb tantsuks.

Pikemalt saate lugeda Lääne Elu laupäevasest paberlehest.

Veri lumel trailer ja film



Fotod: Holster Klubi