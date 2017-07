Lääne maavalitsus kuulutas välja bussiveohanke

Andrus Karnau

Lihula buss. ARHIIV

Lääne maavalitsus kuulutas eile välja riigihanke vedajate leidmiseks avalikule bussiliiniveole alates 1. juulist 2018. Riigihanke tulemusena sõlmitakse hankelepingud kolmes liinigrupis 8,5 aastaks. Bussiliiniveo lepingud hõlmavad kogu praeguse Läänemaa territooriumi, teatas maavalitsuse pressiesindaja Liivi Ollino.

Uute hankelepingute kohaselt paraneb ühistranspordi kättesaadavus ning bussiliiklus muutub mugavamaks ja turvalisemaks. Haapsalu linna ja lähiümbrust hakkavad teenindama bussid, kuhu on võimalik siseneda lapsevankri ja ratastooliga, maakonnaliinide bussides saavad olema turvavööd ja kasutusele võetakse kaasaegsem piletimüügisüsteem. Samuti on ajakohastatud sõiduplaane, sh on suurendatud nõudeliinide osatähtsust piirkondades, kus regulaarsed reisijad puuduvad.

Maavalitsuse plaan kuulutada riigihange välja 2016. aasta sügisel lükkus edasi seoses valitsuse plaanitavate oluliste muudatustega ühistranspordis. Hankedokumenti on ses osas täiendatud ja arvestatud on ümberkorralduste võimalustega.

Suur muutus võrreldes toimiva bussiliiniveo korraldamisega seisneb selles, et uues hankes on üks linnaliin Haapsalu linna tellitud ja rahastatud. Haapsalu linnavolikogu otsustas 30. juuni istungil osaleda maavalitsuse korraldatavas avaliku bussiliiniveo riigihankes.

Lepingud olemasolevate vedajatega Lääne maakonna bussiliinide teenindamiseks kehtivad kuni 31.12.2017 ja neid pikendatakse 6 kuu võrra 30. juunini 2018.

Riigihanke „Avalik bussiliinivedu Lääne maakonna liinigrupis nr 1, liinigrupis nr 2 ja liinigrupis nr 3“ koguveomaht on 1,648 miljonit liinikilomeetrit ja selle eeldatav maksumus on 6,854 miljonit eurot (vastavalt riigihangete seadusele on arvestatud nelja aasta maksumust). Riigihanke viitenumber e-riigihangete registris on 189367.