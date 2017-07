Haapsalu raudtee uut raha ei saa (4)

Andrus Karnau

Haapsalu raudteejaam. ARVO TARMULA

Majandusministri Kadri Simsoni sõnul pannakse raudtee tegevuskavasse kirja, et rajatakse Riisipere–Turba lõik võimalusega raudtee edasi ehitada Haapsaluni, teatas majandusministeerium. Täpsemad lahendused pakub ministeerium välja oktoobriks koostatavas tegevuskavas.

Majandusministeeriumi pressiesindaja Mihkel Loide märkis, et valitsus otsustas investeerida kaheksa miljonit eurot Riisipere-Turba ehituseks, kuid pärast seda uusi investeeringuid Haapsalu liinile pole kavas teha. Vähemalt praegu ei kavatse ministeerium oktoobriks koostatavasse tegevuskavva uusi ettepanekuid Haapsalu liini arendamise asjus teha.

Valitsus otsustas esmaspäeval ka, et 2019. aastast ei sõida reisirong enam Pärnusse, sest Lelle–Pärnu raudteelõigu tehniline seisukord ei võimalda selle kasutamist reisirongiliikluseks 2019. aastast. Vaja oleks teha umbes 17 miljoni suurune investeering, et rongid võiks sõita vähemalt 60 km/t. Ministeeriumi teatel ei oleks see mõistlik enne Rail Balticu valmimist. Rail Baltic peaks praeguste plaanide järgi valmima 2026. Rail Balticuga taastuks ka reisirongiliiklus Tallinna ja Pärnu vahel.