Noarootsis tuleb kaitseliidu ajaloopäev

Noarootsi kirik. Foto arhiiv

Noarootsi Vabadussõja mälestussamba avamise ja taasavamise tänutäheks korraldab Kaitseliidu Lääne malev koos isamaaliste organisatsioonidega 13. augustil järjekordse Läänemaa ajaloopäeva, mis sel korral toimub Noarootsis.

Ajaloopäev algab kl 11 kogunemisega Noarootsi Püha Katariina koguduse hoovis ja kirikuaias, kus ajaloopäevalisi tervitab hommikukohvik.

Keskpäeval algab kirikus kontsert-mälestusteenistus, kus teenivad Lääne piiskop Tiit Salumäe, Lääne praost Leevi Reinaru ja Esbo Rootsi koguduse õpetaja Roger Rönnberg. Kontsertosas astuvad üles Noarootsi Naistrio ja EELK Nõva Püha Olevi koguduse koor. Kirikus süüdatakse seitse mälestusküünalt Eesti eest elanud ja elu andnud inimeste mälestuseks. Ajaloopäeva sihtotstarbeline korjandus on sellel aastal Noarootsi kiriku katuseremondi heaks.

Teesnistusele järgneb Noarootsi Vabadussõja mälestussamba avamise ja taasavamise tähistamine mälestussamba juures. Tänupalve kangelastele peab Lääne praost Leevi Reinaru, kõnelevad Lääne maavanem Neeme Suur, Noarootsi vallavanem Triin Lepp ja kindralmajor Neeme Väli. Eesti eest elanud inimeste mälestuseks asetatakse pärjad, kõlab Kaitseliidu mälestussaluut kangelaste auks. Õnnistussõnad ütleb piiskop Tiit Salumäe.

Päeva teine osa algab kl 13 Noarootsi kultuurimaja ees, kus ajaloopäeva perepäeval on avatud naiskodukaitse ja kaitseliidu tegevust tutvustav telk, tehnika- ja varustuse- ning relvanäitus. Lõunaks pakub naiskodukaitse Lääne ringkondsõdurisuppi ja pärastlõunal on avatud välikohvikud, kus küpsetisi pakuvad Saare kohvituba ja kohvik Birkas ning Noarootsi perenaised. Noarootsi taidlejad kostitavad ajaloopäevalisi laulu ja tantsuga, tantsuilu pakub Nuckö Folkdans. Teemakohaseid raamatuid müüvad Eesti Akadeemiline Sõjaajalooselts ja Läänemaa Memento.

Kl 15 algab Noarootsi kultuurimaja saalis päeva kolmas osa – ajalookonverents, mille peateema on Noarootsi Vabadussõja mälestussamba elu ja lugu – tema elulugu.Noarootsi vabadussõja mälestussamba eluloost teeb ettekande Ülo Kalm.

Mälestussammas avati 10. juunil 1935 ja õhiti okupantide poolt 1948. Samba tipus olnud vabadusristi kujutis asetati hiljem Noarootsi kiriku külgukse ees asuva esiku parempoolsele seinale. Mälestussammas taasavati 24. juunil 1990 ja siis asetati ka vabadusristi kujutis tagasi Vabadussõja mälestussambale. Kui kangelaste auks püstitatud Noarootsi Vabadussõja mälestussammas sai oma kohal püsida kõigest 13 aastat, siis meie põlvkonna taastatud mälestussammas tähistab sel aastal 27. aastapäeva. See on aeg, mil peale on kasvanud terve põlvkond, kelle mälupildis polegi sammas kunagi ära olnudki.

Konverentsi teine teema on Kaitseliidu häving (1940) Läänemaal, traagilistest aegadest teeb ettekande ajaloolane Mati Mandel Eesti Ajaloomuuseumist.

Noarootsi kultuurimaja saalis on selleks puhuks avatud kolm rändnäitust: „Haapsalu Vabadussõja mälestussammas vanadel fotodel“, „Kaitseliidu taasloomine Läänemaal“ ja „Läänemaa Memento stendid“. Ajalookonverentsi lõpus täname neid, kes keerulisel 1990. aastal olid ühed esimesed Eestis, kes julgesid taastada Noarootsi Vabadussõja mälestussamba.

Mullu peeti ajaloopäeva Kullamaal, kus tähistati Kullamaa Vabadussõja mälestussamba avamise 90. aastapäeva ja rahvaalgatuse korras avati mälestuskivi kindralmajor Jaan Kruusile VR II/3.

Läänemaal ajaloopäeva korraldavad kaitseliidu Lääne malev, Noarootsi vald, Noarootsi Püha Katariina kogudus, Naiskodukaitse Lääne ringkond, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Endiste Metsavendade Liit, Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliit ja Läänemaa Memento.

Heiki Magnus

KL Lääne maleva teavituspealik