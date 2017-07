Lihulas sündis Aleksander Kreegi mälestusvõistluste kuulitõukerekord (3)

Jaanus Getreu, Aivo Paljasmaa

Eesti parim kuulitõukaja Kristo Galeta heitis pühapäeval Lihula staadioni ja Kreegi mälestusvõistluste rekordi 18.35.

Nii tugeva tasemega pole kuulitõukevõistlus veel olnud. Eesti edetabeli esimesest seitsmest mehest oli kohal viis. Esimest korda lõi kaasa Eesti esinumber ja valitsev kuulitõukemeister Kristo Galeta. Konkurentsi pakkusid talle Haapsalu kergejõustikuklubi esindajad Karl Koha ja Fred Vali. Võistlus pakkus spordisõbrale nii palju emotsioone, et õhtul oli uinumisega raskusi.

Võistluste peaalal meeste kuulitõukes algas võistlus luuravalt. Pärast kolme esimest tõukevooru juhtis Karl Koha 16.98ga Kristo Galeta 16.91 ees. Galeta astus kaks esimest katset üle. Siis aga hakkas juhtuma. Sportlased palusid publikul neid toetada ja ergutuskoor muutus võimsaks. Karl Koha tõukas kahes järgmises voorus endale kuuluvast staadionirekordist kaugemale. Lõpptulemuseks enda hooaja parim – 17.41. Tundus juba, et Koha viib koju oma kolmanda mälestusvõistluste võidukarika, kuid viimases voorus karjatas Galeta võimsalt ja 18.35. Tõukajal oli rusikas taeva poole, pealtvaatajad juubeldasid. Mehed lõid sõbralikult käsi kokku.

Eesti tänavust meeste kuulitõuke edetabelit juhib 20aastane Jander Heil 18.85ga. Noor ja andeks on sportlane on pärit Viljandimaalt nagu ka 34aastane Kristo Galeta, kelle tänavune parim on 18.58. Galeta isiklik rekord on mullu tõugatud 19.78.

22aastane Karl Koha tõusis 17.41ga hooaja edetabelis kolmandaks. Tema isiklik rekord on mullu tõugatud 18.20. Fred Vali hoiab edetabelis 16.76ga seitsmendat kohta. 40aastase spordimehe isiklik rekord on 2014 tõugatud 16.95.

1938. aasta Euroopa meistri Aleksander Kreegi parimaks tulemuseks 16.40. Äsja peetud endanimelistel mälestusvõistlustel oleks Kreek selle tulemusega jäänud kuuendaks.

Kreegi pojapoeg Adam Kreek tuli 2008. aasta Pekingi olümpiamängude võitjaks akadeemilises sõudmises Kanada kaheksapaadis. Samas paadis tuli ta ka kolmekordseks maailmameistriks.

Eelmisel aastal lülitati võistlusprogrammi naiste kuulitõuge, sel aastal aga oli kavas ka kettaheide noortele ja naistele, samuti meestele. Võistlusi soosis suurepärane ilm.

Tütarlaste U16 kuulitõukes oli parim Kristiina Kukk, kes tõukas isikliku rekordi 9.52. Noormeestest võitis Rasmus Roosleht, tõugates 16.25. Naiste kuuliõuke kolm paremat olid Emely Karhu 12.07, Katrin Pabbo 11.34 ja Ene Siitsmann 9.53.

Kettaheites tuli ringi koguni kümme meest. Võitis Kristo Galeta 47.12ga. Teiseks tuli Fred Vali 45.29ga ja kolmas oli Karl Koha 44.07ga.

Naiste kolm parimat olid Emely Karhu 36.13, Katrin Pabbo 30.31 ja Kulla Saatmäe 29.06.

Korraldajad tänavad abilisi ja toetajaid, eriti Lihula Maaparandust, kes valmistas uued kettaheitevõrgu postid.

BOKS

Galetalt staadionirekord

1. Kristo Galeta, KJK Sakala, 18.35

2. Karl Koha, Haapsalu KJK, 17.41

3. Fred Vali, Haapsalu KJK, 16.76

4. Kert Piirimäe, Koigi KJK, 16.66

5. Raido Kalbach, Tallinna SS Kalev, 16.46

6. Rivo Tamm, KJK Kose 2000, 13.85

7. Vallo Mulk, Hanila, 12.10

Fotod: Gerda Eha

Kristo Galeta saadab raudmuna uue rekordi kaugusele.

Naiste kettaheite kolm paremat.