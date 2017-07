Kolmapäeval ja neljapäeval on Haapsalus doonoritelgid

BNS

Kolmapäeval ja neljapäeval seatakse Haapsalu Lossiplatsile taas üles doonoritelgid. Foto arhiiv

Regionaalhaigla verekeskuse doonoritelgid sõidavad sellel nädalal Haapsallu ning ootavad Läänemaa inimesi verd loovutama lossiesisele platsile kolmapäeval kella 12-18 ning neljapäeval kella 11-17.

Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht ning doonoritelkide projekti ellukutsuja Ülo Lompi sõnul on doonoritelkide 11. töösuvi täie hooga käimas. „Oleme ellu kutsunud väärt ettevõtmise, mis on ka doonorite poolt hästi vastu võetud ning tekkinud on ilus traditsioon. Telgid on teinud doonorluse nähtavamaks ehk teisisõnu on verekeskus tulnud inimeste sekka,” rääkis Lomp.

Regionaalhaigla doonoritelkide tuur on Haapsallu. "Läänemaa inimesed on väga tublid doonorid ning nii meie väljasõite kui ka doonoritelke väga usinalt külastanud. Haapsalu telkides käis eelmisel aastal 220 inimest verd loovutamas – seekord ootame vähemalt sama palju heategijaid,“ lisas Lomp.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kilogrammi kaaluv inimene vanuses 18-65 eluaastat, kes on Eesti kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta.