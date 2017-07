Juhtkiri: suveaeg nõuab kannatust (4)

Lääne Elu

Ameerika autode pidu on Haapsalus peetud 2004. aastast. Kunagisest Augustibluusi osast on välja kasvanud üks meie linna omanäolisemaid ja suurejoonelisemaid meelelahutusi. Alati on olnud aga neid, kes on tahtnud, et see üritus Haapsalust kaoks.

Ka tänavu lõi autode pidu, täpsemalt selle lõpurongkäik läbi linna Haapsalu rahva kahte leeri.

Lääne Elu online-uudis sedastas, et rongkäigu ajal oli terve vanalinn ja kaubamaja esine autodest umbes ning liiklus häiritud.

„On aeg see kohalikke terroriseeriv jamps kinni panna,” leidis kohe esimene kommentaator Lääne Elu veebilehel. Puhkes sõnasõda, kus süüdistati üksteist laiskuses ja liigses tundlikkuses, linnavalitsust ja korraldajaid mugavuses ja viitsimatuses liiklust korraldada, osalejaid hoolimatuses ja ülbuses. Kokku üle 70 kommentaari, millest oli mõni nii vänge, et tuli kustutada.

Teate, on inimesi, kes kaebavad, et väljakutsele sõitva kiirabiauto sireen häirib nende rahu, ja kutsuvad politsei poistele, kes taovad õhtul jalgpalliväljakul palli. Päris igast asjast võib leida midagi negatiivset, millega rahulolematu olla.

Haapsalus on kõige rohkem viis-kuus suurt linna kaubamärgiks kujunenud üritust, mis igaüks kestab kuni kaks päeva. Kas ei ole meil jaksu kümmekond päeva aastas tavalisest veidi erinevat elukorraldust välja kannatada?

Muidugi peab autoparaadi korral jälgima ohutust, aga tuleb hinnata ka lusti ja spontaansust, mis rongkäik igal aastal pakub. Kui muidu jääb suur osa „ameeriklaste festivalist” linnusesse piletimüüri taha, siis just läbi linna kulgev kõigile tasuta paraad on ühenduslüli põnevate autode omanike ja haapsallaste vahel.

Peatänavat ääristanud rõõmus ja elevil rahvahulk näitab, et Ameerika autode peost osatakse Haapsalus lugu pidada. Küll talvel jõuab vaikust ja rahu nautida.