Hunt murdis Saaremaal Vormsi perearsti Madis Tiigi lambakarjas (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Madis Tiik. Foto: Arvo Tarmula

Kui lambakasvataja Madis Tiik üleeile Jaagarahu sadama lähedal oma lambaid vaatama läks, ootas teda ees kole pilt – näha oli paari üksikut lammast, ülejäänud kari oli maha murtud, kirjutas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl.

Madis Tiik sõnas Saarte Häälele, et surnud lammaste täpset arvu veel teada ei ole. Ta leidis eest kümme laipa, vaid kuus talle olid täie elu ja tervise juures. “Tegelikult peaks lambaid olema kuskil kolmekümne ringis,” lisas Tiik. Lambaid käib Madis Tiik vaatamas kord nädalas.

Tiik on kindel, et süüdlaseks on hunt ning kogu tapatöö leidis aset neli kuni viis päeva tagasi. “Kaela peal olid juba pundunud kaks auku ehk selge hundi töö,” lisas Tiik. “See, et hundid käivad, on lambakasvatajate igapäevane argipäev.”

Täna keskpäeval polnud Madis Tiik murtud loomade arvu suhtes veel targemaks saanud. „Õhtul on kavas minna, kui keskkonnaamet on oma töö seal teinud,“ ütles lambakasvataja Lääne Elule.

Üleeile, kui Tiik lambaid otsimas käis, leidis ta üles vaid kuus täiskasvanud lammast. „Eks nad on hirmul, osad on kindlasti jooksuks, neid ei leiagi üles,“ ütles Tiik ja lisas, et osa plehku pannud lammastest varjab end hundi eest kindlasti roostikus.

Hundikahju suuruse kohta oskas Tiik öelda, et rehkendus on lihtne – lamba bilansiline väärtus on tema raamatupidamises keskmiselt 250 eurot. „Hundikahjud korvatakse hästi,“ oli doktor Tiik asjaajamisega rahul. Makstakse aga ainult nende lammaste eest, kelle korjused keskkonnaametnikud üles leiavad, kaduma jäänud lammaste eest kahjutasu ei maksta.

„Eelmisel aastal pääsesin puhtalt, kuid muidu on igal aastal hindid murdmas käinud,“ meenutas Tiik.

Tänavu oli see aga jubas kolmas kord, kui hunt karja räsimas käis. „Eelmise nädala jooksul oli kolm rünnet, esimesel murti kaks, teisel üks lammas. Nüüd siis terve ports,“ nentis Tiik.

Madis Tiik karjatab lambaid Saaremaal Kihelkonna vallas Vilsandi looduskaitsealal asuva Jaagarahu sadama ümbruses.