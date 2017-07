Eesti tahab liitlastelt võimsat õhutõrjesüsteemi (1)

Toimetanud Andrus Karnau

Kaitsevägi. ARHIIV

Eelmisel neljapäeval avaldas väljaanne Bloomberg artikli, mis käsitleb muresid Eesti õhuruumi vaenlase eest kaitsmise pärast, kirjutab Eesti Päevaleht.

Kaitseminister Jüri Luik ütles artiklis, et käivad läbirääkimised saamaks siia piirkonda liitlaste õhutõrjesüsteeme, mis püsiksid siin pikka aega. Seda, et just Eesti õhuruumi kaitstus on üks NATO idatiiva nõrgemaid kohti, on räägitud ammu, sest Venemaal on A2/AD võimekus ehk suutlikkus takistada juurdepääsu ja tegevusvabadust siin piirkonnas. Venemaa Kaliningradis asuvad raketisüsteemid on tekitanud piltlikult öeldes kupli, mis teeb NATO-l väga raskeks oma vägesid Suwałki kanali kaudu Balti riikidesse manööverdada.

Eesti Päevalehele teadaolevalt siia piirkonda raketisüsteemide saamise nimel töötatud ligi kaks aastat. Muide, servapidi mainiti siinses piirkonnas õhukaitse tugevdamist juba 2014. aastal NATO Walesi tippkohtumisel.

