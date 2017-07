Kohus kergendas maanteel kihutanud mootorratturi karistust

Kaire Reiljan

Politsei pidas kevadel kinni Risti-Virtsu maanteel kihutanud mootottatturi, kes politsei määratud karistuse kohtus vaidlustas.

Tänavu 10. märtsi õhtul kell 17.20 pidas politsei Tuudi kandis kinni mootorratturi, kes kihutas Virtsu suunas 181 km/h. Suurim lubatud sõidukiirus selle lõigul on 90 km/h.

Haapsalu politseijaoskonna vanemväärtomenetleja Andrus Kleemani sõnul on see üks suuremaid sõidukiirusi maanteel, millega ta on politseinikukarjääri puhul kokku puutunud. „Seda enam, et aeg oli selline, kus ilm oli veel jahe ja teeäärtes lund ning tee võib kohati libe olla,” lisas Kleeman.

Mootorratta seljas olnud Karmo Orgmetsa suhtes alustati väärteomenetlust ja teda karistati 400 euro suuruse rahatrahvi ja lisakaristusena juhtimisõiguse äravõtmisega kuueks kuuks.

Orgmets polnud aga karistusega rahul ja kaebas selle kohtusse. Tänavu juunis otsustas Pärnu maakohus, et trahvi mehel siiski maksta ei tule ja load peab ta loovutama mitte kuueks vaid viieks kuuks.

Andrus Kleemani sõnul oleks politseil võimalus kohtuotsuse peale apellatsioon esitada, kuid seda otsustati mitte teha. „Trahv trahviks, aga juhtimisõiguse äravõtmine oligi peamine, sest tegemist on tõelise surmakutsariga, kes tuleb liiklusest kõrvaldada,” põhjendas Kleeman.

Karmo Orgmets ütles Lääne Elule, et ei soovi juhtunut kommenteerida. „See on juba möödunud asi,” ütles ta. Küsimusele, kas ta jäi karistust kergendanud kohtuotsusega rahule vastas Orgmets: „Kõik tegid oma tööd.”