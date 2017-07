Argo Jõesoo on maakonna parim pikamaajooksja

Endel Susi

Eesti meistrivõistlustel 10 000 m jooksus sai Argo Jõesoo parima läänlasena neljanda koha.

Läänemaa Kergejõustikuklubi pikamaajooksja, Võntküla talunik Argo Jõesoo saavutas 4. koha tulemusega 31.44,83. Võitis Andi Noot ajaga 31.23,41.

Jõesoo parandas oma staadionil joostud isiklikku rekordit 64 sekundiga. Väike vihmasadu teda ei häirinud, kui, siis ainult staadioni tagasirgel puhunud vastutuul. Maakonna rekord kuulub 1979. aastast kunagisele Lääne Kaluri töötajale Villy Sudemäele ajaga 31.02,4.

Talunikuna pole Jõesool suvisel kiirel heinaajal lihtne treeninguteks aega leida, kuid ta on optimistlik ja arvas, et kord päevas on saanud ikka harjutada. Muul perioodil harjutab ta vähemalt kaks korda päevas. Jõesoo järgmine eesmärk on ületada septembris Eesti meistrivõistlustel maratonijooksus enda nimel olev maakonna rekord 2:29.10.

