Ülekaal tõi õppima tervisejuhiks

Kaie Ilves

Sisseastuja Laura Kask on ülekaaluga olnud kimpus. Sellest lahti saanud, soovib ta aidata teisi.Arvo Tarmula foto

Haapsalu kolledži juhi Heli Kaldase sõnul valitakse tervisejuhi eriala tihtilugu just sellepärast, et kimpus on oldud oma tervisega.

„Tervisejuhi eriala on mulle südamelähedane. Olen ise oma tervisega vaeva näinud, olnud ülekaaluline ja sellest lahti saanud,” ütles sisseastuja Laura Kask Lääne Elule.

Tervisejuhi eriala puhul huvitab teda toitumisnõustamise suund. Kask on lõpetanud Tartu ülikooli eripedagoogina ja töötanud kaks aastat klassiõpetajana. „Olen näinud laste toitumisharjumusi. Tihtipeale ei kujundata kodus õigeid harjumusi. Tahaksin lapsi selles asjas õpetada ja suunata,” ütles Kask. „Toitumise vastu tuntakse suurt huvi.”

Toitumisnõustajaks mujal Eestis tasuta õppida ei saa ja nii otsustaski Keilas elav Kask Haapsalu kolledžisse õppima tulla.

Ülekaaluga on hädas olnud ka sisseastuja Maria Kisseljova. „Aasta tagasi oli mul tervis käest ära. Mulle tehti operatsioon, tasuta. Nüüd tahaksin aidata teisi ülekaalulisi,” ütles Kisseljova. Kisseljova teadis ka varem, et selline eriala on olemas, aga soov seda õppida tekkis pärast seda, kui oma tervisega olid probleemid. Kisseljova on õppinud Mainori ettevõtluskõrgkoolis ärijuhtimist ja töötab projektijuhina Tallinnas. Kisseljova on kindel, et tervisejuhi või toitumisnõustajana ta tööta ei jää.

„Tegevusväli on lai. Toit on ainult üks võimalikke terviseprobleeme ja sõltuvusi, millega on inimesed hädas. Töötada saab lasteaias, koolis, saab oma hääle kuuldavaks teha, laste harjumusi maast madalast kujundada,” ütles Kisseljova.

Tervisejuhi eriala 22 kohale kandideeris tänavu 90 noort – neli inimest kohale. Mullu oli soovijaid peaaegu poole vähem – 54. „Päris hirmus on. Ei tea ju, kas saan sisse,” ütles Laura Kask sisseastumiskatsetel. Vestluse aeg oli talle määratud kella 11 ja 12 vahel, kohal oli ta aga juba kella kümnest. „Nagunii magada ei saanud,” ütles Kask. Tervisejuhtidel peale vestluse muid sisseastumiskatseid või eksameid ei ole. „Kuldmedaliga lõpetamine annab punkte juurde. Mul on kuldmedal, see annab julgust,” ütles Kask.

„Kolm aastat oleme toitumisnõustamist õpetanud. Mõtlesime juba, et peaks hakkama midagi muutma, aga tundub, et alles nüüd on meid õieti leitud,” ütles Haapsalu kolledži direktor Heli Kaldas. Tänavu lõpetas toitumisnõustamise suunaga tervisejuhtide esimene lend. Neli tänavust lõpetajat on teinud terviseedenduse ühingu juures kutseeksami ja saanud toitumisnõustaja kutsetunnistuse. Kaldase sõnul on eksam üliraske ja näitab kõrget taset.

Vestlusvoor tervisejuhi erialale astujaile kestis hommikul kella kümnest õhtul kella poole kuueni. „Väga mitmesugusel tasemel inimesed. Mõni on teadusmagister, mõni on gümnaasiumi lõpetanud sportlane, aga enamiku vajadus õppima tulla tuleb seestpoolt, iseendast, kas on näiteks oldud tervisega kimpus,” ütles Kaldas.

Sisseastujaid oli üle Eesti. „Põlvast, Võrust, Narvast,” loetles Kaldas. Maria Kisseljova sõnul oli hommikune Tallinna–Haapsalu buss täis ja paljusid sõtjaid kohtas ta kolledžis katsetel.

Haapsallasi on tervisenõustamise erialale sisseastujate seas kuus. 90st kuus on noormehed.

Rakendusinformaatika erialal on vastupidi. Erialatesti tegi ja läbis vestlusvooru üle saja tudengikandidaadi. „Mõni tüdruk oli ikka kah seas,” ütles kolledži IT-administraator Mihkel Pulst.

Pulsti sõnul hakkas tüdrukuid IT-erialale rohkem tulema, kui tuli tavalise päevaõppe asemel tsükliõpe. Pulst pidas eile sisseastujail testi ajal silma peal. „Testis on loogikaülesandeid, programmeerimist, lihtsamaid disainiülesandeid,” loetles Pulst.

Ka rakendusinformaatikasse võttis kolledž vastu 22 inimest. Konkurss erialale oli tervisejuhi erialast suuremgi – 5,4 inimest kohale.

Käsitöötehnoloogiate ja disaini eriala 15 õppekohale oli esitatud 35 avaldust. Kõige vähem oli avaldusi liiklusohutuse erialale – 22 kohale 37 avaldust. Liiklusohutus on ainus eriala, kus oli avaldusi vähem kui mullu (42 avaldust). „See eriala on meil juba kaua olnud kah. Kaheksas aasta läheb. Küllap siis neid, kes tahavad sõiduõpetajaks saada, enam nii palju ei ole,” ütles Kaldas.

Mullu esitati kolledži kokku 81 õppekohale 122 avaldust, tänavu 281.

Konkurss Haapsalu kolledžisse

(ühele kohale konkureerijaid)

Rakendusinformaatika 5,4

Tervisejuht 4,1

Käsitöötehnoloogiad ja disain 2,3

Liiklusohutus 1,68