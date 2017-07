Haapsalus Karja tänaval saab kividega rääkida (7)

Kaire Reiljan

Kristallivoodi on ilus ja seal on mõnus istuda. Arvo Tarmula foto

Jaanipäeva eel Haapsalus Karja tänaval uksed avanud salong SwS&Lisee on nagu mitmetahuline kristall, sisaldades nii foto- ja massaažisalongi kui ka kunstigaleriid ja käsitööpoodi.

„Massaaž, reiki, kristall- ja aroomiteraapia,” loetles galerii üks omanikke Svea Stamberg salongis pakutavat. Kui klassikaline massaaž, reiki ja aroomiteraapia on tuttavad mõisted, siis kristalliteraapia pole kuigi laialt levinud. Stamberg kinnitas, et Tallinnas tehakse seda küll, kuid Haapsalu kohta ei osanud ta öelda. „Päris ei julge ma väita, et seda siin tehtud ei ole, sest kividega tegelejaid on Haapsalus küll,” ütles ta.

Huvitava nimega kristalliteraapia tähendab seda, et massaažilauale pikali heitnud inimese kehale hakatakse kive asetama. Stambergi sõnul pole kivide asetamine mitte juhuslik, vaid kivid ise annavad talle märku, kuhu nad soovivad minna.

Nii nagu kivid annavad teada, kuhu nad minna tahavad, annavad nad ka inimese kohta infot. „Jah, kivid räägivad, kui kuulata osata,” kinnitas Stamberg, kes kividelt kuuldut hiljem inimesele edasi räägib. „Senine kogemus näitab, et kui ma neid asju pärast inimesele räägin, saavad nad väga hästi aru, millest jutt käib.”

Küsimusele, mille kohta siis kivid infot annavad, vastas Stamberg: „Sõltub sellest, kellel mis elus esikohal on.” Ta selgitas, et tihtilugu on inimestel elus mingid takistused, mis sunnivad ikka ja jälle ühtemoodi käituma. Kivid annavad aga teada, mida tuleks teha, et neist takistustest lahti saada. „Edasi on juba kliendi asi, kas ta hakkab seda tegema või mitte ja kas ta üldse tahabki sellest takistusest üle saada,” lisas ta.

Kristalliteraapia asemel võib ka lihtsalt kividel lebada. Stambergi sõnul on teraapia ja kividel lebamise vahe selles, et esimesel juhul aitab salongi töötaja infot vahendada, teisel juhul peab klient ise kividega suhtlema ja neid tunnetama. „See on suhtlus kivide ja oma kehaga,” ütles Stamberg. Ta lisas, et on ka neid inimesi, kes kividel lebades alguses arvavad, et nad sellest midagi ei saanud, kuid tõeline mõju tuleb alles hiljem.

Küsimusele, miks on kividega tegelemine tänapäeval nii populaarne, vastas Stamberg: „Ma arvan, et inimestel on tekkinud vajadus millessegi uskuda või millegi abil end vabaks saada.” Tema sõnul on hea millessegi uskuda. „Pistad kivi taskusse ja tead, et ta toimetab seal ja on sulle toeks,” vastas ta.

Teine teema, millega vastavatud salong kliente meelitab, on võimalus lasta fotograafil ja kunstnikul Kätlin Sandvik-Soonel endast teha mustvalge sõjaeelses stiilis foto. Selleks on salongi ühte seina sätitud taustadekoratsioon, vanaaegne tugitool ja pitslinikuga kaetud lauake. Mõned kübarad ja vanamoelised kleidikesedki on seal, et ajastutruudust lisada.

Stambergi sõnul pole vanaaegse foto tegemiseks tegelikult vajagi ümber riietuda. „Ka moodsad riided mõjuvad mustvalgel pildil vanaaegsena,” kinnitas ta. Oma osa annab pildile kujundatud raam, mis meenutab 20. sajandi algusaastate fotoateljeede omi.

SwS&Lisee salong on ühtlasi kunstigalerii ja müügisaal. Praegu müügis olev keraamika on pärit Padiselt, käsitsi valmistatud kaltsunukud on aga valmistanud Katrin Õunpuu Keilast. Stamberg ütles, et ka kohalikud käsitöölised võivad tulla oma kaupa pakkuma.

Kui hakati Karja tänavale Epp Maria galerii kõrvale uut salongi rajama, ei mõelnud omanikud veel näituste peale. „Kui olime mööbli ära pannud, siis vaatasime, et seintel oli nii palju vaba ruumi, mis sobiks näituseks,” rääkis Stamberg. Nüüd ongi salongis Tiiu Randmann-Mihkla tööde näitus.

„Meie salongiga on nii, et iga päev mõtleme, kuidas seda edasi arendada,” ütles Svea Stamberg ja lisas, et see on koht, kuhu võib ka niisama sisse astuda, istuda ja tassikese kohvi või teed võtta. „Tegelikult on siin mõnus istuda ja jälgida tänavamelu,” kinnitas Stamberg.

Uue salongi hinnakiri

Kividel lebamine – 15 minutit 5 eurot

Kristalliteraapia – 1,5 tundi 45 eurot

Reiki – 50 minutit 30 eurot

Reiki ja kristallid – 1,5 tundi 50 eurot

Masaaž – 35 minutit 20 eurot, 50 minutit 40 eurot

Helidega massaaž – 90 minutit 40 eurot