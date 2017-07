Endel Susi: valimisvõitlus on alanud (2)

Endel Susi, linnakodanik

Endel Susi. Arhiiv

Sügisesi kohalikke valimisi silmas pidades on valimisvõitlus juba alanud. Pidasin Haapsalu linnapeast Urmas Suklesest seni lugu kui otsustajast. Kuulanud tema arvamust homoseksuaalide rongkäigu kohta, võib öelda, et see on tavaline poliitiku jutt, et otsustame siis, kui tuleb taotlus. Ütlus viitab sellele, et lihtsalt soovitakse võita kõigi hääli. Kui on tarvis, kuulutakse Reformierakonda, kui tarvis, siis valimisliitu, kui tarvis, toetatakse geisid. Muidugi, ka geid on inimesed oma väikese kõrvalekaldega. Millest see tuleb, pole suudetud seda looduslikku omapära tõestada, nagu on ka sündinud kahe suguorganiga inimesi või kahe peaga vasikaid.

Tegelikult ei huvita inimesi mitte paraadid, vaid hoopis teod, mis tagaks meie rahva püsimajäämise tulevikus. Nagu meie rahva suur „sõber” Yana Toom (neiupõlves Uljana Tšernogorova) tabavalt mainis, et eesti rahvust ootab ees vähenemine 800 000ni ehk jõudmine püsimajäämise piirini. Ilmselt on see tõsi. Sellised geikummardamise põhimõtted võivad viiagi selleni, sest propageerivad tõsise töö asemel mõnusat äraolemist. Kindlasti on hulk muidki põhjusi.

Toon ühe püsimajäämise eeskuju näite. Kaugel Põhjameres, 600 km Norra rannikust, on Fääri saared (tõlkes Lambasaared), mis koosnevad 18 pisikesest saarest, mille üldpindala on umbes pool Saaremaad. Fäärid on autonoomne piirkond Taani koosseisus omavalitsuse, raha ja lipuga. Eelmise sajandi 60ndail külastasin meremehena saari korduvalt. Nüüd pool sajandit hiljem on saare rahvastik kahekordistunud ja ületanud 50 000 piiri, pealinn Torshavn, mis oli tookord kaks korda väiksem Haapsalust, on praegu ligi kaks korda suurem meie linnast.

Linnal on kaks ülikooli, mitu jalgpallimeeskonda. Muide, Fääri jalgpallikoondise käest on saanud nii Läti kui ka Eesti rahvuskoondis MM valikmängudes sugeda. Saartel on kokku neli panka. Meil Haapsalus on ainult välispankade filiaalid. Mingil ajal, 90ndate alguses, loeti Eestis üheks edukaks pangaks ka Haapsalu Maapanka, mille eluiga jäi üsna lühikeseks. Fääride miinimumpalk on 2000 ja pension 1000 eurot. Fääri SKT inimese kohta on Eesti omast 50 protsenti suurem. Millest see jõukus tuleb, on raske arvata, sest saare põhisissetulek tuleb vaid kalapüügist ja lambakasvatusest. Tegeldakse ka vaalapüügiga, mille saak turule ei jõua, vaid jaotatakse kohalike vahel. Kui meie saame dotatsiooni Euroopa Liidult, siis Fäärid Taani riigilt, sest saared ELi ei kuulu.

Kui saarel käisin, rääkisid noored, et lähevad ära Kopenhaagenisse õppima ja võib-olla jäävadki sinna elama. Paistab, et seda mõtteviisi on suudetud muuta ja loodud saartel eluks soodsad tingimused. Üks noorte saarele kinnistamise ettevõtmisi on kindlasti kahe ülikooli asutamine pealinna.

Millised võiksid olla need ettevõtmised, mis soodustaksid Haapsalu linna elamisväärtust? Mõte ühendada Haapsalu Noarootsiga silla abil pole paha, kui raha leitaks, sest see suurendaks linnaelanike puhkevõimalusi. Terviseameti Haapsallu toomine töökohtade asjus on samuti hea mõte. Kindlasti peaks parandama linna taristut, et soodustada ettevõtete tulekut Haapsallu. Töökohtade olemasolul ja kindla palga tagamisel ning selle regulaarsel maksmisel on tähtis roll nii inimestele kui ka linnale maksude näol. Linn peaks soodustama senisest paindlikuma töögraafikuga ettevõtteid osalise ajaga kodus töötamise võimalusega. Kuigi paljud need küsimused ei kuulu linnavalitsuse kompetentsi, kuid oma määrustega on linnal neid võimalik mõjutada.