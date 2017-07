Galerii: Haapsalu kunstikooli galeriis näeb rakukasse

Kaie Ilves

Kunstnik Aide Leit-Lepmetsa rakukasside näitus kannab nime „Kassikontsert” – seal on pitsi kuduvaid kasse ja pilli mängivaid kasse, pühasid kasse, kes on nii palju palvetanud, et neile on tiivad selga kasvanud, ja edevaid ilusalongi-kasse, südamlikke kasse ja hoopis ilma südameta kasse. Kunstnik on ära kasutanud ka viperused. Näiteks kass, kellele tuli põletamisel kõhtu pragu sisse, sai sülle vastsündinud kassipoja ja pealkirjaks „Sünni ime”.

Leit-Lepmets on rakutehnikas kasse loonud kümmekond aastat. Raku on väga vana jaapani tehnika, kus savist esemed põletatakse, glasuuritakse, põletatakse teist korda ja järelküpsetatakse erilisel viisil (saepurutünnis), see kõik muudab kuju pinna erilisel moel helkivaks. Näitus kunstikooli keldrigaleriis on avatud 5. augustini.

Arvo Tarmula fotod