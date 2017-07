Vastukaja: Omniva pole Vormsisse asendustöötajat otsinud

Kaire Reiljan

Vormsi vallavalitsuse kinnisvaraspetsialist Valvi Sarapuu pole rahul Omniva pressiesindaja Mattias Kaivi kommentaaridega Vormsi postiteenuse kohta 6. juuli Lääne Elus ilmunud artiklis „Vormsilastel tuli Haapsalus paki järel käia”.

Sarapuu sõnul ei vasta tõele Kaivi väide, et puhkavate postitöötajate asemele on püütud asendajaid leida, kuid see pole õnnestunud. Sarapuu ütles, et uuris Vormsi postkontori töötaja puhkuse ajal postiljoni ülesandeid täitnud inimeselt, kas talle on pakutud ka postkontori tööd, ja sai vastuse, et seda ei ole tehtud. „Vaevalt siis kellelegi teisele on pakutud. Ka vallast pole küsitud, kas on kedagi soovitada. Ühesõnaga, ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kellele on asendamist pakutud,” kirjutas ta.

„Omniva on ettevõte, kes peab hoolitsema selle eest, et kõik saadetised jõuaksid adressaadi kätte, ja ta võtab ju saatmise eest tasu,” kirjutas Sarapuu.

„Asja juures on kõige koomilisem, et kui üks Haapsalus asuva riigiasutuse töötaja läks Haapsalus Nurme tänavale postkontorisse, andis seal paki ära, et see saadetaks Vormsi postkontorisse, siis sealsamas Nurme tänaval tõsteti pakk ühest riiulist teise ja teatati saajale, Vormsi vallavalitsusele, et peaks nüüd sealtsamast paki kätte saama, kus see posti pandi,” jätkas Sarapuu.

Sarapuu lisas, et esmaspäeval alustas Vormsi postkontor taas tööd ja eks siis paista, kas pakk toimetatakse lõpuks saarele või saadetakse paki saatjale teade, et saaja ei tulnud pakile Nurme tänavale järele. „Siis saadetakse pakk saatjale tagasi, ehk siis saatja läheb Nurme tänavale pakile jälle järele,” kirjutas ta.