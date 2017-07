Ameerika autod täidavad taas linna

Malle-Liisa Raigla



Amerika autod linnusehoovis. Foto: Arvo Tarmula

17. korda sõidavad nädalavahetusel Haapsallu vanad ja uuemad Ameerika päritolu autod Soomest, Rootsist, Lätist ja Eestist, et üheskoos pidada American Beauty Car Show’d.

„Autonäitus jätkub samas joones,” ütles Ameerika autode näituse korraldaja Moonika Vahar.

Kolm päeva täidavad tänavapildis tavatud vanad Ameerika päritolu autod ja nendest tekkiv mootorimürin. Samuti saab kuulata vanade autode kõrvale sobivat muusikat ja nautida melu.

Ameerika päritolu autode arv, mis kolmel päeval Haapsalu täidavad, jääb Vahari hinnangul 1000 ja 2000 vahele.

Tänavu tulevad autonäitusele monster-autod Soomest. Monster-auto on väga suurte rehvidega suur auto, millel on tavapärasest parem vedrustus. Ameerika autode sõu raames on seesuguste autodega võimalik reedel ja laupäeval viie euro eest Rannarootsi keskuse parklas ka lõbusõitu teha. Pühapäeval näeb autode tehtavat sõud Kiltsi lennuväljal.

Esimest korda on üritusel ka burleskitantsijad Miss Betsy Rose Suurbritanniast ja Fay Loren Hollandist.

„Nende etteasted on kindlasti väga põnevad ja enneolematud,” lubas Vahar.

Esinejad on autonäitusele valitud üritusele sobilikud. Enamasti peavad esinejad Vahari sõnul üritusele sobima muusikastiili poolest.

„Või siis teevad midagi erilist, teistsugust ja pole varem Eestis käinud,” ütles Vahar. „Hoiame silmad-kõrvad lahti lahedate esinejate osas.”

Tänavusel autoüritusel on näiteks kolm välisesinejat USAst: The Original Blues Brothers Band, The Reverend Peyton's Big Damn Band ja Black Star Riders.

„Bluusivennad on kõigile tuttavad filmist, Black Star Ridersi ridadesse kuuluvad endised Thin Lizzy liikmed ja Peyton’s on hetkel USAs ja Euroopas väga nõutud country blues’i viljelev bänd,” kirjeldas Vahar välisesinejaid.

Lisaks Ameerika bändidele astub üles Prantsuse ansambel The Spunyboys ning Eestist Ultima Thule, Elephants from Neptune, Maryann & the Tri-Tones ja American Beauty jaoks kokku pandud punt SuperBop, kus esinevad Andrus Kasesalu, Margus Kappel, Tiit Kõrvits ja Annely Kadakas.

Traditsiooniliselt toimub reede hilisõhtul naiste cruising ja pühapäeval rongkäik läbi linna.

Samuti valitakse laupäeval parimad ja ilusamad näituseautod ning pühapäeval on kiirendusvõistlus Kiltsi lennuväljal.

American Beauty Car Show ajakava

REEDE

19.30 Avatakse väravad

20.00 The Reverend Peyton’s Big Damn Band (USA)

22.15 Black Star Riders (USA)

23.30 Naiste cruising

Väikese linnuse lava

21.00 Burlesque show – Fay Loren (NL) & Miss Betsy Rose (UK)

21.15 Elephants From Neptune

LAUPÄEV

12.00 Avatakse väravad

14.00 Autode tutvustamised

16.00 Maryann & The Tri-Tones

18.00 The Spunyboys (FR)

19.00 Auhinnatseremoonia

20.00 Ultima Thule

22.15 The Original Blues Brothers Band (USA)

Väikese linnuse lava

21.00 Burlesque show – Fay Loren (NL) & Miss Betsy Rose (UK)

21.15 SuperBop: Andrus Kasesalu, Margus Kappel, Tiit Kõrvits, Annely Kadakas

LASTELE:

Lossihoovi mänguväljakul tegevused lastele 12.30–16.00

12.30 lasteteatri Trumm etendus „Imeline Puhkus”

12.30–16.00 erinevad lõbusad mängud ja tegevused koos Pipi Pikksukaga

Lossihoovi peavärava kõrval on batuudid ja näomaalingud

Batuudid Mihkli pargis

Promenaadi/Aafrika ranna telkimisalal on suur mänguväljak ja hobused. Saab teha hobusõite!

PÜHAPÄEV