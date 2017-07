Politseinik läheb väidetava valeotsuse eest kohtu alla

Andrus Karnau

Politseipatrull. ARVO TARMULA

Augusti algab kohtupidamine politseinik Marite Oidjärve üle, keda politsei sisekontroll süüdistab teadvalt valeotsuse tegemises, ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold.

Oidjärv trahvis mullu veebruaris 60 euroga meest, kes lõhkus Haapsalu ööklubis Lemon peegli. Väidetavalt trahvi saanud mees peeglit ei lõhkunudki. „

„Kuna naine ei ole süüdi mõistetud, siis ei ole ka põhjust avata, et ta peaks olema ametist vabastatud. Mis trahvist saanud on, ei ole hetkel kriminaalasja mõistes oluline ning seda infot ma ei valda. Küll võin öelda, et kriminaalasja juurde ei ole tsiviilhagi nõuet lisatud,” ütles Reinhold.

Oidjärv töötab praegu Lõuna prefektuuris, Haapsalus töötamise ajal jõudis politsie teda autasustada teenistusristiga laitmatu ülesannete täitmise eest.

Eelsitung videosilla vahendusel oli Oidjärve kohtuasjas eelmisel nädalal. Kohtupidamine algab Haapsalu kohtumajas 24. augustil.

Oidjärv pole end süüdi tunnistanud.