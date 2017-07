Nädalavahetusel tuleb ilus suveilm

Toimetanud Urmas Lauri



Vasikaholmi rand. Foto: Arvo Tarmula

Nädalavahetusel on oodata sooja ja sademeteta suveilma, õhutemperatuur ulatub üle 20 kraadi.

Reedel eemaldub madalrõhuvöönd Baltimaade kohalt aeglaselt itta, kuid jääb järgmisteks päevadeks Peipsi taga väheliikuvaks. Kuigi edela poolt tugevneb kõrgrõhuhari, mis lubab sadudele lõppu, võib idapoolne madalrõhuala aeg-ajalt siiski tagasi Eesti suunas kaarduda ja soodustada rünksajupilvede teket.

Reede öö on idapoolses Eesti osas vihmane, päeval on sajuvõimalus väheneb ning hoovihma võimalus on vaid kohatine. Puhub mõõdukas lääne ja loodetuul, põhjarannikul ulatuvad loodetuule puhangud 13..15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 15..20°C.

Ööl vastu laupäeva on selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub loode- ja läänetuul 2-8, põhjarannikul öö hakul puhanguti 13 m/s. Sooja on 6 kuni 10, saartel ja rannikul kuni 13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, Lääne-Eestis sajuvõimalus väike, alla 25%. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 2-7 m/s. Sooja on 17 kuni 21 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 1-7 m/s. Sooja on 6 kuni 10, rannikul kuni 13 kraadi. Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 1-7, pärastlõunal saartel tugevneb edelatuul 5-10 m/s. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Esmaspäeval liigub Skandinaaviast madalrõhulohk üle Läänemere ja teisipäeval üle Baltimaade kirdesse. Hoovihma sajab laialdaselt.

Ööl vastu esmaspäeva on vahelduva pilvisusega ilm. Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 7 kuni 14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Teisipäeva öösel sajab kohati, päeval mitmel pool hoovihma. Edela- ja läänetuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 8..14, päeval 17..21°C.

Kolmapäevaks ja neljapäevaks sirutub üle Eesti kõrgrõhuala ja vihmavõimalus on väike.

Kolmapäeva öö on sajuta, päeval võib kohati hoog vihma tulla. Puhub mõõdukas või nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 8..14, päeval 18..22°C.

Neljapäev on sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on öösel 8..13, päeval 18..22°C.