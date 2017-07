Lääne Elu 28. Laupäevase ajalehe esikülg tuleb õllehinnast (1)

Aivar Õepa

Lääne Elu toimetuse hommikune koosolek. ALAR BIRK

Tänase sünnipäeva puhul peab Lääne Elu online-blogi. Esimene postitus tuleb toimetuse koosolekult, kus arutati laupäevase lehenumbri teemasid ja otsustati teha esikülje lugu tõusnud õllehinnast.

Koosolek algab tavapärasest ajast (9:30) hiljem, sest peatoimetaja Andrus Karnau hilineb isiklikel põhjustel. Osalevad Andrus Karnau, Urmas Lauri, Kaire Reiljan, Kaie Ilves, Grete Lehemaa.

Karnau: „Meil on lehes üks lugu lepavaiadest ja teine haldusreformist. Haldusreformi loos on praegu ainult Lõuna-Läänemaa. Peaks Läänemaa põhjaosa ka sisse kirjutama. Martna kõhklustest ja Haapsalu linnapea Urmas Suklese vastuseisust."

Reiljan: „Palun üks lehekülg näitustele ka."

Karnau: „Mõni näitus mahub, aga ma ei tea, kas ma saan tervet lehekülge eraldada. Grete, millest sina tahaksid kirjutada?"

Lehemaa: „Eile oli juttu korterite üürimisest. Siis on uudis, et Lemon läheb SEBi asemele ja SEB jälle Lemoni asemele. Mul on üldse kõrtsiteemad praegu."

Arutelu, kus kõrtsis õlu kui palju maksab ja kui palju hind varasemaga võrreldes tõusnud on. Karnau: „See on väga hea lugu: õllehinna tõus."

Karnau: „Meil oleks ülehomsesse lehte mingit uudist ka vaja. Ma olen endale märkmikku kirjutanud, et Lääneranna valla ühinemiskomisjoni koosolek. Siis oli see uudis, et Martnasse tulevad NATO tankid. Seda peaks uurima. Millal regatt läbi saab?"

Arutelu, millisel teemal võiks tulla esikülje lugu. Otsus: võiks tulla õlle hinnast, sest see kõnetab paljusid.