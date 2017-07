Lääne Elu 28. Joogast ja lepavaiadest

Aivar Õepa

Malle-Liisa Raigla tööhoos. Richard aitab ema. Foto ARVO TARMULA

Lääne Elu laupäevase lehega koos ilmub ka järjekordne tasuta lisaleht Täna. Lisalehte asus kokku panema veidi aega tagasi koos poja Richardiga toimetusse saabunud Malle-Liisa Raigla.

Millest räägib lisaleht? Raigla: "Joogast. Valdavalt joogast. Sest järgmisel nädalal tuleb joogafestival."

Samal ajal valmis Kaire Reiljanil lugu mõistatuslikest lepavaiadest, mis võivad aidata paika panna ühe Läänemaa rajatise täpset ehitusaega. Millise rajatise, selle teadasaamiseks tuleb juba osta või tellida laupäevane Lääne Elu.

Reiljan: "Selgus, et lepavaiade vanust ei saa määrata dendrokronoloogiaga, sest seda saab rakendada ainult okaspuudele, mis on vähemalt 70 aastat vanad. Nii et vaiade vanus tuleb tuvastada radioaktiivse süsiniku meetodil."