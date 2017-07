Juhtkiri: aitäh, hea lugeja ja kirjasaatja! (5)

Lääne Elu peab täna oma 28. sünnipäeva. Sünnipäev ei tähenda kaugeltki seda, et täna Lääne Elu toimetuses tööd ei tehtaks ja selle asemel pidu peetaks. Vastupidi, tegemist on täiesti tavalise tööpäevaga, kus on ajakirjanikud ikka oma arvuti, telefoni, diktofoni ja märkmikuga jahtimas uudiseid. Ometi on see päev, mil võiks korraks aja maha võtta, seisatada ja mõelda, mis on tehtud.

28 aastaga on maakonnalehtede roll palju muutunud. Kui varem oli postkasti potsatav kohalik leht kohaliku elaniku peamine infoallikas, siis nüüd see enam nii ei ole –internetimeedia teeb võidukäiku ja mõnikord jõuavad uudised enne vanaks minna, kui nad paberlehel lugeja ette jõuavad. Sageli on kiirus ja veel kord kiirus see, mis loeb.

Mõneti on maakonnalehe roll raskem kui üle-eestilise oma. Väikeses kohas on ajalehel mitu ülesannet: ta peab jagama teavet selle kohta, mis ümberringi toimub või toimunud on, ta peab meelt lahutama, õpetama ja muidugi ka ühiskonna valvekoerana poliitikute ja ametnike tegemistel silma peal hoidma. Pommuudist, mis terve maakonna kihevile ajaks, ei sünni kaugeltki iga päev.

Ometi ei saa öelda, et maakonnalehed ja nende teemad oleksid teisejärgulised. Meenutagem kas või hiljutist juhtumit, kus riigihalduse minister Mihhail Korb just Lääne Elust alguse saanud loo tõttu ametist tagasi pidi astuma.

Maakonnaleht on ka nagu autahvel ja seltskonnakroonika. Kõik, mis vähegi meeldejäävat juhtub, peab ajaloo tarbeks olema kohalikus lehes trükitud. Lääne Elu peab olema ühteaegu nii Postimees kui ka Kroonika.

Faktidest sünnib tõde. Nii võiks tõlkida maailma ühe parima ajalehe New York Timesi hüüdlauset. See tõdemus sobiks ka Lääne Elu toimetuse väärtuste iseloomustamiseks. Lääne Elu toimetus on ajakirjanduslikku kvaliteeti toonitanud esimesest päevast peale. Korralikult saab teha ka maailma kõige väiksemat ajalehte.

Hea leht sünnib koos lugejatega. Kui poleks tellijaid, uudiste teatajaid, kaastöötajaid ega toimetuse arvamusele kaasaelajaid ja vastuvaidlejaid, ei sünniks ajalehte. 28. aastapäeval ütleb Lääne Elu toimetus aitäh kõigile, kes on meid lugenud ja tellinud, meile kirju saatnud või niisama helistanud! Aitäh! Lääne Elu on teie teenistuses veel palju aastaid.