Eesti suurimad kohvikutepäevad toimuvad augusti algul Hiiumaal

Toimetanud Urmas Lauri

Augusti esimesel nädalavahetusel, 3.–6. augustil, tervitab Hiiumaa kõiki oma külalisi tõelise kohvikute saarena ning pakub unustamatu võimaluse saada osa traditsiooniks kujunenud Hiiumaa kohvikutepäevadest.

Kõige-kõige esimesed kohvikutepäevad Eestis said alguse just Hiiumaal, täpsemalt aastal 2007 ja Kärdlas, mille elanikke tuntakse juba alates 19. sajandist kohvilähkrite nime all.

Tänavu toimuvad juba üheteistkümnendad Hiiumaa kohvikutepäevad.

Tänase seisuga on Hiiumaale sõitvatele parvlaevadele veel autokohti võimalik broneerida, Heltermaalt Rohukülla on broneerimiseks ruumi laupäevaks, 5. augustiks, pühapäeval on enamik kohti juba kinni, tuleb seista üldjärjekorras.