Lihula ja Haapsalu said tervisekeskuse tarbeks toetust

Toimetanud Urmas Lauri

Lihula tervisekeskuse esikiis. Lihula taotles tervisekeskuse rajamiseks 583 000 eurot, lisada tuleb 25 protsenti omaosalust. Repro Urmas Lauri

Rahandusministeerium eraldas toetust 55 esmatasandi tervisekeskuse ehitamiseks või rekonstrueerimiseks kogusummas 57 miljonit eurot. Toetust saavad ka Lihula ja Haapsalu.

Kavas on luua või tänapäevastada esmatasandi tervisekeskused, kuhu on põhiteenustena koondunud perearsti ja -õe, füsioteraapia, ämmaemanda ja koduõenduse teenused. Uued tervisekeskused vastavad paremini vananeva rahvastiku vajadustele, kus järjest rohkem tähelepanu pööratakse krooniliste haiguste jälgimisele ja kontrolli all hoidmisele.

Tervisekeskuste loomiseks said toetust taotleda kohalikud omavalitsused, haiglavõrgu arengukavasse kuuluvad haiglad, üldarstiabi tegevusloa omajad ning eriarstiabi osutajad, kelle ruumides juba praegu perearstid töötavad. Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavale toetusele lisandub taotlejate omafinantseering.

Lihula tervisekeskuse rajamiseks taotles raha Lihula vallavalitsus, Haapsalu tervisekeskuse tarvis soovis toetust saada SA Läänemaa Haigla.

Valitsuse kinnitatud investeeringute kava alusel esitatud esmatasandi tervisekeskuste rajamise ja renoveerimise toetuse taotlusi menetles ja hindas rakendusüksusena rahandusministeerium koostöös sotsiaalministeeriumiga.

Vt ka:

"Haapsalu ja Lihula tervisekeskused on rahataotlejate nimekirjas"

"Lihula tervisekeskus saab perearstid kokku naabervaldade abiga"

"Haapsalu ja Lihula tervisekeskused said sotsiaalministeeriumi heakskiidu"