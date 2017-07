Haapsalus avab endises Marati poes septembrist uksed Luutar

Urmas Lauri

Haapsalus Posti 28 endise Marati kaupluse ruumides avab septembrist uksed pandimaja. Luutar OÜ nimetab end sisuliselt krediidiasutuseks, mis väljastab laene eseme või esemete tagatisel.

„See tähendab, et laenu soovija toob esindusse eseme, mis jääb soovitava laenu tagatiseks,“ selgitab Luutar oma veebilehel. „Kui laenuvõtja ei soovi, või ei saa, võetud laenu tagasi maksta, siis on võimalik tagatisest loobuda.“

Ettevõtte sõnul ei teki laenajale ühtegi lisakohustust või probleemi, kui ta pole nõus võetud laenu tagasi ei maksma. „Usaldusväärsus laenu võtjana ei kahane sellest ei Luutari ega ka teiste krediidiasutuste, ka pankade suhtes,“ kirjutatakse Luutari kodulehel.

Luutar võtab laenu tagatuseks pandiks kaela- ja käekette, sõrmuseid, kõrvarõngaid, münte,kuldkelli, kuldnööpe, hambakulda, iluasju ja kõiki muid esemeid. Aktsepteeritakse ka investeerimiskulda, kullagraanuleid ja kullakange. Luutar võtab laenu tagatiseks ka heas või väga heas korras olevad esemed: televiisorid, mobiiltelefonid, lauaarvutid, läptopid, digi- fotoaparaadid, DVD ja VHS mängijad, mängu konsoolid, muusikakeskused, võimendid, kõlarid, automakid, tööriistad, jalgrattad jne.

Luutar OÜ on Paides 2006. aastal asutatud perefirma. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Svetlana Emmar ja Ljubov-Luule Emmar.

Luule ja Tarmo selgitavad veebilehel, et nad soovisid luua eelkõige ettevõtte, mis jääks pankade ja sms-laenu pakkujate vahele. „Kuna selline nõudlus oli ilmselgelt olemas, otsustasime pakkuda kodumaisele kliendile teistsugust ja väärikat krediidikogemust ning leidsime, et parim viis selle teostamiseks on ühendada väikelaenud, komisjonikauplus/taaskasutus, e-pood ja kulla ost-müük täisteenuseks,“ selgitasid Luuel ja Tarmo.

Luutar alustas ühe esindusega Paides. Praeguseks on Luutaril lisaks 15 esindusele üle Eesti ka hästi toimiv ja igapäevaselt uuenev e-pood, kus pakutakse nii uusi, kui ka kasutatud kaupa.

Fotod: Urmas Lauri