Haapsalu saab sügiseks veel ühe autopesula

Urmas Lauri

Haapsalu Alexela tankla kõrvale ehitab Konsult Projekt OÜ autopesulat.

„Mina tahaksin ehitusliku poole valmis saada hiljemalt augusti keskpaigaks,“ ütles Konsult Projekt OÜ juhatuse liige Jüri Bork. „Sisu tuuakse kas Belgiast või Hollandist, kuid sealses tehases pidavat olema puhkuste aeg ning seega võib seadmete paigaldamine pesula avamise edasi lükata. Aga see on juba operaatori rida.“

Toimetama ehk opereerima hakkab pesulas AS Ühisteenused, kelle kaubamärk on Linnapesula. Linnapesulaid on Ühisteenustel mitmes paigas üle Eesti. Haapsallu kerkivale kaheboksilisele pesulale sarnaseid on Tartus, Tallinnas ja Pärnus, kolmeboksilisi on nii Tallinnas kui ka Keilas.

Linnapesula kiidab oma selgelt arusaadavat hinnakirjaga – iga 50 sekundit maksab 50 eurosenti. Pesulad on avatud 24 tundi ööpäevas.

Fotod: Urmas Lauri