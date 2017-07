Haapsalu politseinik läheb Positivusele Läti kolleege abistama

Kaire Reiljan

Haapsalu politsenikud mullusel Positivusel, vasakult teine Sirje Treiman. Foto arhiiv

Lätis toimuvale Positivus festivalile läheb nelja Eesti politseiniku seas ka Haapsalu politseijaoskonna noorsoopolitseinik Sirje Treiman.

Kuna Lätis, Eesti piiri lähedal Salacgrīvas toimuv muusikafestival on eestlaste hulgas väga populaarne, siis juba mitmendat aastat aitavad Läti kolleege ka Eesti politseinikud. „Meie politseinike esmane ülesanne olla kaasmaalaste jaoks olemas, nendega suhelda ja aidata lahendada võimalikke tekkivaid arusaamatusi," selgitas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjak BNS-ile.

Sel aastal läheb Eestist Positivus festivalile neli politseinikku – kaks Pärnu, üks Haapsalu ja üks Paide politseijaoskonnast.

Eelmisel aastal käis Haapsalu jaoskonnast festivalil tööd tegemas neli politseinikku, nende hulgas ka Treiman. „Reaktsioonid olid toredad. Öeldi, et nii lahe, et Eesti politsei siin on, kohe turvalisem tunne. Sain positiivse energia sellest, et inimesed tundsid rõõmu sinu olemasolust,” rääkis Treiman mullu oma esimesest Positivuse kogemusest.

Tänavune muusikafestival Positivus Lätis Salacgrīvas toimub selle nädala reedest pühapäevani.