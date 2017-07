Haapsalu noormees võistleb kokandussaates

Toimetanud Kaire Reiljan

Karl Laas kokandussaate castingul. Foto Raul Mee

Haapsalust pärit noormees Karl Laas on üks neljast noorest eestlasest, kes asub võistlema Baltikumi parima koka tiitlile.

Möödunud pühapäeval toimus uue veebisarja Samsung Galaxy Dream Chef ehk Unistuste kokk saate casting, kus selgusid neli Eestit esindavat noort kokandushuvilist. Oma esimesed kokandustunnid said Anna Celine, Helene, Karl ja Regor Konteineri restorani omaniku, koka ja Aasia maitsete eksperdi Aaro Lode käe all.

Samsung Galaxy Unistuste koka tiitlit püüab tõeline kokasaadete fänn Karl Laas, kes on enda sõnul vaadanud ära pea kõik teleris näidatavad kokandusvõistlused. 20-aastane noormees on kokkamispisiku saanud juba lapsepõlves. “Olen väiksest peale tundnud huvi kokanduse vastu ning alati kõrvalt jälginud ja järgi proovinud teha seda, mida vanemad kodus süüa tegid,” rääkis Karl.

“Ma pidin nii kaua ootama, et ka Eestis korraldataks kokandusvõistlus, kus ma teistega mõõtu võtta saaks,” rõõmustas 20-aastane Regor Siiner uue noortele võimalusi pakkuva kokasaate üle. Noormees lubas teha kõik selleks, et Baltikumi parima koka tiitel tuleks Eestisse. “Jutt mul jookseb ja nalja oskan teha, seega televaatajal minuga kindlasti igav ei hakka,” on Regor kindel. Võistlusele pääses Regor oma firmaroaga, milleks on rabarberi panna cotta rabarberi sorbee ja moosidega.

Saatesse pääsemise üle rõõmustavad kõik neli noort, kuna Samsung Galaxy Dream Chef annab neile võimaluse õppida parimatelt ja tegeleda kirglikult sellega, mida nad armastavad. Eriti suur rõõm on võistlusele jõudmise üle äsja juuni lõpus 15-aastaseks saanud Anna Celine Krausil. “Olen juba mõnda aega tahtnud alustada oma toidublogi, kuid mul ei ole jagunud selleks piisavalt enesekindlust. Osalemine selles projektis annaks mulle julgust oma retsepte ka teistega jagada ja arendaks minu oskusi kommunikatsioonist kokakunstini,” rääkis saatesarja kõige noorem osaleja. Castingul esitles Anna Celine žüriile enda valmistatud nisu- ja suhkruvabu trühvleid.

Kirglik kokandushuviline, 23-aastane Helene Pihl ütles, et austab kõiki toiduaineid ning katsetab igal nädalal midagi uut. “Mu elukaaslane ei soovi enam restoranis söömas käia, kuna kodus saab paremat toitu,” naeris Helene. Baltikumi parima koka tiitli nimele võistlema pääses Helene oma pere ja sõprade lemmikroaga, valge veini leemes “purjus” sinimerekarpidega.

Samsung Galaxy Dream Chef kokandusvõistlus on kolme Balti riigi ühisettevõtmine, kus parima koka tiitli nimel hakkab osalema ühtekokku 12 toiduhuvilist, ühest riigist vastavalt neli noort. Igas saates tuleb läbida kohtunike poolt ette antud ülesandeid ning panna oma oskused proovile erinevates vahevõistlustes. Sooritusi hindavad kolme riigi toiduspetsialistid.

Eesti kokandusmaastikku esindab Konteineri üks omanik, Aasia toitude eskpert ja kokaraamatu autor Aaro Lode. Lätist on kokkajatel abiks Arturs Taškans, kohaliku populaarse restorani Rocket Bean Roastery kokk. Leedu kohtunikuks on aga toiduarmastaja ja kohalikele noortele mõeldud toiduakadeemia ellukutsuja Linas Ginaitis.

Kokandusvõistluse auhinnafond on väärt kokku üle 6000 euro. Iga riigi individuaalvõitja saab auhinnaks 1500 eurot ning üldvõitja veel lisaks 1500 eurot ja võimaluse läbida praktika mõnes hinnatud restoranis. Saade hakkab eetris olema juba sügisel TV3 Plays.

Samsung Galaxy Dream projekt on aidanud ellu viia noorte unistusi ka varasemalt. Eelmise aasta kevadel viidi ellu kahe noore muusikaline unistus, kus ühel avanes võimalus laulda koos Liis Lemsaluga ning teisel teha Liisile muusikavideo. Sügisel võeti ette moeunelmate täitmine, kui üks noor neiu sai Kristjaana Mere juhendamisel õppida modellindust ning astuda üles modellina Kuldnõela laval. Teine, disaineriametist unistav noor sai aga mentor Liina Steini käe all disainida Liis Lemsalule esinemiskleidi ning minikollektsiooni, mida esitleti Kuldnõela afterparty’l.