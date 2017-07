Saaremaa seafarmis tuvastati sigade katk

Toimetanud Kaie Ilves









Veterinaar- ja toiduamet (VTA) diagnoosis sigade Aafrika katku Saaremaal Orissaare vallas asuvas 3200 seaga farmis. Nakkuse tõkestamiseks kehtestati taudipunktis karantiin, sead hukatakse ja hoone desinfitseeritakse.







Juhtumi uurimine algas eile seoses sigade suurenenud suremusega farmis. Taudi farmi jõudmise võimalike põhjuste väljaselgitamiseks sõidavad kohale maaülikooli teadlased. Homme alustab AS Vireen taudistunud farmis sigade hukkamist ja korraldab hukatud loomade nõuetekohase kahjutustamise.







Taudipunktist kümne kilomeetri raadiusesse jääb veel üks samale omanikule kuuluv seafarm, mida kontrollitakse.







Taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult VTA volitatud isikud. Maaülikooli teadlased aitavad epidemioloogilise uuringu käigus välja selgitada, kuidas haigustekitaja võis farmi pääseda. Viimati kontrolliti farmi 7. juunil, kuid puudusi ei leitud.







VTA loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kauba sõnul on neile tulnud iga päev teateid nakatunud metssigadest Saaremaal. Taud levib Kauba sõnul metssigade seas endiselt ega näita hääbumise märke. Nii kodumajapidamistes kui suuremates seafarmides tuleb rangelt välistada sigade kokkupuude teiste koduloomade, metssigade ja võmalike saastunud materjalidega.







Eile tuvastati mitu katkujuhtumit kodusigadel Leedus ja Poolas. Seakatk on jõudnud 29 Poola seafarmi ja kaheksasse Leedu seafarmi. Lätis on tänavu tuvastatud kaks sigade Aafrika katku juhtumit kodusigadel. Sigade Aafrika katk on jõudnud ka Tšehhimaale, kus viirus on tuvastatud 24 metsseal.

Saaremaal on tänavu kuue kuuga uuritud 1974 metssiga, kellest 203 olid sigade Aafrika katku nakatunud. Seega on Saaremaal kõigist kütitud ja metsast surnult leitud sigadest 10,3 protsenti sigade Aafrika katku nakatunud, samas kui ülejäänud Eestis on see protsent keskmiselt 7,8.