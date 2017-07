Reedeti ja pühapäeviti sõidab Saaremaa liinil kolm laeva

Toimetanud Urmas Lauri



Ainsana on suursarte vahelistele liinidele nn Leedo laevadest kurseerima jäänud parvlaev Hiiumaa. Foto: Urmas Lauri

TS Laevad lisab kokkuleppel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga juuli- ja augustikuuks reedeti ja pühapäeviti täiendavaid reise Virtsu –Kuivastu liinile, mis tähendab kolmanda laeva lisamist liinile.

TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar andis teada, et kokkuleppel riigiga on 14.juulist kuni 13.augustini lisatud reedeti 4 täiendavat reisi Virtsust ja 3 reisi Kuivastust ning pühapäeviti 4 reisi Kuivastust ja 3 reisi Virtsust. „Käesoleva aasta kuue kuuga on mandri ja suursaarte vahel liigelnud üle 60 tuhande reisija ning ligi 30 tuhat sõidukit rohkem kui aasta varem. Riik ja laevaoperaator soovivad vastu tulla Saaremaa ja Muhumaa elanikele ja külastajatele ning seetõttu otsustati lisada täiendavaid reise vähendamaks tundide pikkusi järjekordi sadamates.“

Lisareisid toimuvad reedeti kell 14:20, 16:45, 18:30, 19:35 Virtsust ja kell 16:00, 17:50, 19:00 Kuivastust. Pühapäeviti väljuvad lisareisid Kuivastust kell 12:30, 14:20, 16:10, 17:55 ja Virtsust kell 13:10, 14:55, 16:45.

Eelmüük nendele reisidele on avatud Praamid.ee e-keskkonnas. „ Kindlasti tasub planeerida oma sõite ette ja soetada piletid eelmüügist. See tagab kindluse soovitud reisile saamiseks ning annab ka laevaoperaatorile võimaluse teenuse paremaks planeerimiseks,“ lisas Padar. Lisareisid teeb parvlaevade Piret ja Hiiumaa kõrval parvlaev Tõll.