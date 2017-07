Palivere jalgtee saab valmis kuu lõpuks

Urmas Lauri

Mai keskel alanud Palivere jalgtee ehitamine lõpeb kuu lõpus, ütles Lääne Teede projektijuht Tarmo Kander. Ligemale pooleteise kilomeetri pikkune kergliiklustee kulgeb Palivere poe juurest kuni tööstusalani.

Tööde käigus ehitatakse ümber olemasolev amortiseerunud jalgtee ja rajatakse uus. Samuti ehitatakse ümber lõigule jäävad bussipeatused, rajatakse uued bussitaskud ja ooteplatvormid.

„Päris tärmin on 15. juuli, aga siin läheb üle see asi,“ nentis Kander. „Kuskil nädal aega läheb üle, viimased vuntsimised võtavad aega, seda me ei jõua tähtajaks ära teha.“

Palivere jalgtee peatöövõitja on Lääne Teed, asfaldi paigaldab alltöövõtjana Altos Teed. „YLE kontsern kõik, oleme mõlemad tütarfirmad,“ selgitas Kander. Omanikujärelevalvet teostab Infragate Eesti AS.

Tarmo Kanderi sõnul on Lääne Teede tänavune suurem ettevõtmine Paide linnatänavate remont. Läänemaal on Palivere kergliiklusteedele lisaks vaid nipet-näpet. „Ohtla laut Martnas, seal teeme,“ nentis Kander.

„Kuna tööd toimuvad suures osas väljaspool maanteed, siis autodega liiklejatele suuremaid takistusi ei ole, kuid sellegi poolest palub Maanteeamet arvestada ehitustöödest tulenevate piirangutega ja järgida liiklemisel ehitaja paigaldatavaid liikluskorraldusvahendeid,“ selgitas maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Urmas Robam.

Palivere jalgtee

Jalgtee ehitatakse Palivere – Oonga maantee äärde, Kooli tänavast kuni Palivere tööstusalani, kokku umbes 1,5 kilomeetrit.

Tööde kogumaksumus on 262 000 eurot.

Fotod: Urmas Lauri