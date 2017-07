Muhu väina regatil on esirinnas neli Haapsalu jahti

Kaire Reiljan

Kapten Pille Kaasi käe all sõitev Aurora teeb tänavugi Muhu väina etapil head sõitu. Foto Kaire Reiljan

Täna sõideti Muhu väina regatil neljas etapp – Roomassaarest Kihnu. Kui eelmistel päevadel tuli võistlejatel hakkama saada vahepealse tuulevaikusega, siis tönane ilm oli hoopis teisest mastist.

LYS III klassis läänlased täna Roomassaare-Kihnu etapil esikolmikusse ei jõudnud. Haapsalu jahtidest oli täna kõige edukam Black Bird (kapten Argo Ottens), lõpetades neljanda kohaga ja kohe nende järel viiendana Aurora (Pille Kaas). Läänlastest oli Luisa (Henry Viiret) 10., Meeri (Tiit Kaljuveer) 13., Maimu (Aarne Tuisk) 15. ja Elevants (Agur Kruusing) 21.

Nelja etapi kokkuvõttes on aga läänlased läinud LYS III klassi juhtima, olles hõivanud neli esimest kohta. Võidukursil jätkab Aurora (Pille Kaas), teine on Meeri (Tiit Kaljuveer), kolmas Black Bird (Argo Ottens) ja neljas Luisa (Henry Viiret). Maimu (Aarne Tuisk) on nelja etapi kokkuvõttes 27. ja Elevants (Agur Kruusing) 29. kohal.

ORC II klassis tegi oma senise võistluse parima sõidu Matilda 3 (kapten Erki Teras), kes lõpetas etapi kolmanda kohaga. Nelja etapi kokkuvõttes on Matilda 3 üheksandal kohal.

Folkbootidest jõudis läänlaste Bacchus (kapten Olev Oolup) Kihnu kuuendana. Nelja sõidu kokkuvõttes hoiavad nad endiselt neljandat kohta.

LYS I klassis lõpetas Haapsalu jahtklubi jaht Chantal (Ingar Lao) neljanda etapi 16. kohaga. Nelja etapi kokkuvõttes on Chantal nüüd 10. kohal.

Homme sõidetakse regati viies etapp Kihnust Pärnusse.