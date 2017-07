Asuküla tähistab hariduse 230. aastapäeva

Kaie Ilves

2010. aastal suletud Asuküla koolimajas tegutseb praegu raamatukogu. Urmas Lauri foto

Laupäeval, 15. juulil tähistab Asuküla rahvas piirkonna hariduselu 230. aastapäeva.

Pidustused algavad kell 15 Asuküla vana koolimaja õuel, kus avatakse infotahvel.

„Seal on märksõnad, nimed, aastaarvud 230aastase hariduselu kohta meie maadel,” ütles päeva üks korraldajaid ja Asuküla kooli vilistlane Õie Tammisaar.

Asuküla maade hariduselu alguseks peetakse 1787. aastat.

„Sellest aastast on esimesed andmed selle kohta, et siin üldse hakati tegelema hariduseluga. Oli nõudnime, et igas kihelkonnas peab olema kool. Ridalasse see loodi ja nii see algas,” ütles Tammisaar.

1842. aastal võttis Kiltsi mõisnik von Knorring vastu otsuse, et tuleb ehitada koolimaja.

„Ehitatigi Kööba talu maadele Sillaotsa koolimaja,” ütles Tammisaar.

1924. aastast peale tegutses kool Asuküla koolimajas. Asuküla kool suleti laste vähesuse tõttu 2010. aastal.

Infotahvli avamisele järgneb ajalootund, kus Asuküla kooli meenutavad selle kunagised õpetajad ja õpilased, sh 90aastane Alma Kallion, üks vanemaid elusolevaid õpilasi. Kohale on lubanud tulla 89aastase Vilma Põlluse tütar. Vilma Põlluse oli Asuküla kooli õpetaja.

Ajalootunnile järgneb Asuküla kunagise õpilase Salme Aasmäe raamatu esitlus. Aasmäe on kirja pannud oma mälestused, tegemist on tema mälestuste „Minu lastelastele” teise osaga. Mälestused on välja andnud Asuküla selts koostöös Salme Aasmäe pojatütre Õie-Mari Aasmäega. Kohalik näitetrupp esitab katkendeid raamatust.

Raamatuesitlusele järgneb külamess, kus pakutakse kohalikku käsitööd ja toidukraami.

„Müüakse, õpetatakse ja jagatakse ka infot Asuküla kohta,” ütles Tammisaar.

Kohapeal pakutakse terve päev kõhutäidet ja keelekastet, tegevust leidub ka lastele.