Urmas Sukles: kui geikogukond tahab normaalset üritust korraldada, siis me seda ka arutame (2)



Urmas Sukles. Foto: Arvo Tarmula

Laupäeval toimus Tallinnas Pride’i geiparaad. Samal päeval teatas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juht Mart Helme, et Eesti peamine probleem on rahvastiku vähenemine ja negatiivne iive ning selle taustal lubada korraldada seksuaalvähemuste üritusi, on küüniline ja pahatahtlik.

Mart Helme sõnul hoiab EKRE neist omavalitsustest, kus osutub sügisestel kohalikel valimistel edukaks, igasuguse homopropaganda eemal.

Suur-Haapsalu volikokku kandideeriva valimisliidu Hari esinumber Urmas Sukles ütles, et tema valimisliidus pole geide teemat arutanud ja ega ei arutagi. „Sest teema pole terav,“ nentis Sukles. “Ma arvan, et me ei arutagi seda teemat, see ei ole täna aktuaalne, pole mõtet arutadagi.“

Haapsallastel ei tasu praeguse linnapea sõnul karta. „EKRE ei võta Haapsalus võimu, seda võimalust ma ei näe uneski,“ lausus Sukles.

Suklese sõnul on nad oma nimekirjas tolerantsed. „Inimesed on inimesed. Vaatame. Järgmine selline [LGBT filmifestival oktoobris] ettevõtmine on Rakveres, kuidas see läheb,“ ütles Sukles.

„Kui tuleb geikogukonna poolt normaalse ürituse taotlus, siis me selle ka aruteluks võtame,“ kinnitas Sukles. „Aga Hari oma valimisprogrammi selliseid spetsiifilisi teemasid ei võta kindlasti.“