Postimees: antroploog võrdles Lääne- ja Kagu-Eesti kalmetest leitud luid

Refereerinud Kaire Reiljan

Maidla kalme on üks kümnes Lääne-Eesti kivikalmest, kust leitud luukatkeid antropoloog Raili Allmäe uuris. Foto arhiiv

Esimest korda Eesti keskmise ja noorema rauaaja matusepaikade inimsäilmeid uurinud antropoloog Raili Allmäe võrdles oma doktoritöös kümne Läänemaa ja viie Kagu-Eesti matmispaigast pärinenud luid, kirjutab Postimees.

Juba leiukohtade esialgne arheoloogiline uurimine andis tunnistust muistsete eestlaste matmiskommete mitmekesisusest. Kui Lääne-Eesti kivikalmetes oli toimunud surnukehade krematsioon kalme alal, siis Kagu-Eestis hoopis kusagil kalmistust kaugemal. Pärast tuleriida kustumist korjati Kagu-Eestis põlenud luud tuleasemelt kokku ja maeti kääbastesse kompaktsete kogumitena. Läänemaal aga puistati põlenud inimsäilmed kustunud tuleriida ümbrusesse, kuid ei saa ka välistada, et need maeti mitmesse eri kohta.

Edasine uurimine näitas, et Kagu-Eesti kääbastes on luulised jäänused suhteliselt hästi loetavad, sest luukatked on oluliselt suuremad kui Läänemaal. Ka selgus, et kui Kagu-Eesti kääbastesse olid põletatult maetud nii täiskasvanud kui ka lapsed, siis Läänemaal kohtas laste põlenud säilmeid harva. Kuidas vanad läänlased oma surnud lastega talitasid, on praegu keeruline isegi oletada.

