Politsei tabas krossirattad varastanud Läti mehed (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Möödunud nädalal pidas politsei Haapsalus kinni kaks meest, keda on alust kahtlustada krossimootorrataste varguses.

5. juulil sai politsei teate, et Haapsalus Haava tänaval murti sisse garaažikompleksi ja varastati sealt kaks KTM krossimootorratast. Kiire tegutsemine aitas politseinikel veel kuumadel jälgedel tabada varguse toime pannud 31- ja 41-aastase Lätist pärit mehed, kelle autost leiti üks varastatud krossimootorratas. Politsei leidis sündmuskoha lähistelt kohe ka teise varastatud mootorratta. Kohtu loal võeti mõlemad mehed vahi alla.

„Antud juhtumi puhul tuleb esile tõsta politseinike väga kiiret tegutsemist ning isikute kinnipidamist kohe peale varguse toimepanemist. Enim rõõmu valmistab kindlasti see, et kannatanud said kiirelt oma vara tagasi. Lisaks kontrollib politsei veel täiendavalt, kas samad mehed on Eestis ka eelnevalt kuritegusid toime pannud,“ sõnas Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Nils Sempelson.

Nimetatud juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlus paragrahvi alusel, mis käsitleb grupi poolt toime pandud vargust.