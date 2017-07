Peeter Vikman pürib Suur-Haapsalu linnapeaks (1)

Kaie Ilves

Peeter Vikman. Arvo Tarmula foto

Kaheksa aastat Haapsalu aselinnapea kohal olnud Vikman on sügisestel valimistel Keskerakonna esinumber ja linnapeakandidaat.

Haapsalu ja Ridala ühendomavalitsuse juhi kohta ihkab ka praegune linnapea Urmas Sukles, kes hülgas Reformierakonna ja on nüüd valimisliidu HaRi esinumber. Sukles ja Vikman olid 2013. aasta valimistel Haapsalus kaks suuremat häältekogujat. Vikman (toona samuti Keskerakonna nimekirjas) sai kokku 423 häält, mis oli Suklese (811 häält) järel Haapsalus teine tulemus.

„Kõik lähevad valimistel võidu peale välja, kõik on veendunud, et võidavad, aga tibusid loetakse sügisel,” ütles Sukles.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid on kindel, et Keskerakond saab sügisel Suklese valimisliidust rohkem hääli. „Julgen väita, et esimest korda konkureerime esimesele kohale ja üritame seljatada Suklese valimisliidu HaRi, kes on meie põhiline konkurent. Meie nimekiri tuleb väga tugev,” ütles Karilaid.

Karilaid on nimekirjas teisel kohal ja lubanud volikogusse tulla. 2013. aastal sai ta 242 häält.

Peeter Vikmani sõnul on linna juhtimine nagu raudtee – rööpad on maas ja tuleb sõita. „Ei saa öelda, et linna oleks juhitud kehvasti. On juhitud hästi ja juhime hästi edasi,” ütles Vikman.

2015. aastani kuulus Vikman kristlikesse demokraatidesse, pärast seda on ta olnud parteitu.

Valimisliidu Meie Inimesed üks moodustajaid Merle Mäesalu ütles, et nende esinumber on veel kaalumisel. „On kaks inimest,” märkis Mäesalu.

Endine Haapsalu IRLi liider Mäesalu lõi valimisliidu koos Ridala endise vallavanema Toomas Schmidtiga (IRL) ja liidu ridades on teisigi IRLi liikmeid või IRLi nimekirjas kandideerinuid nagu Haapsalu volikogu liikmed Raimond Lunev ja Andrei Tšerepanov. Mäesalu on üks viiest Haapsalu 2013. aasta suuremast häältepüüdjast (Suklese ja Vikmani järel 390 häält), Schmidt kogus suurima häältesaagi Ridalas (233 häält).

Oma esinumbri on avalikustanud ka EKRE – see on endine Ridala volikogu esimeesToomas Vallimäe. Sotsiaaldemokraadid kaaluvad Haapsalu kolledži juhi Heli Kaldase kõrval ka teisi võimalikke kandidaate. „Juhul kui Kaldas esinumbriks ei soovi,” ütles Haapsalu volikogu liige Valdo Maisalu. Oma põhimõttelise nõusoleku SDE nimekirjas kandideerida on andnud 2013. aastal sotsiaaldemokraatidele 117 häält (Haapsalus neljas tulemus) toonud kooliõpetaja Heinar Tuulberg. Parteitut Tuulbergi häältekogujana on oma nimekirja kutsunud ka teised erakonnad. „Aga kokulepe on mul sotsiaaldemokraatidega,” kinnitas Tuulberg.

Toomas Vallimäe ütles, et reitingu järgi võiks EKRE volikogus saada kolm-neli kohta. „Üleriigiline 16 protsenti toetust peaks nii palju andma,” ütles Vallimäe.

2013. aastal sai Reformierakond kaheksa mandaati, Keskerakond kuus, IRL viis ja sotsiaaldemonkraadid kaks mandaati. Suur-Haapsalu volikogus on 25 kohta.

Valimised 2017

Keskerakond

Esinumber Peeter Vikman, nimekirjas Ridala vallavanem Helen Rammu ja Haapsalu volikogu esimees Andreas Rahuvarm.

Valimisliit HaRi

Esinumber Urmas Sukles, nimekirjas aselinnapea Kaja Rootare, linnaametnik Tõnu Parbus, Haapsalu volikogu aseesimees Kalju Aigro, volikogu liikmed Siim Saareväli, Sulev Saareväli, Ülo Kalm, Lauri Väli, Riho Lepp, Alo Lõps ja Matti Seppi, Haeska turismitalunik Ants Ale, Haapsalu uksetehase arendusjuht Renee Serg ja motospordiedendaja Kalle Kruusma.

Valimisliit Meie Inimesed

Nmekirjas Haapsalu linnavolinik Merle Mäesalu, endine Ridala vallavanem Toomas Schmidt, Ridala volikogu liige Lea Samarajev, Haapsalu tarbijate ühistu juht Raimond Danilov, endine kaitseliidu lääne maleva pealik Arnold Juhans, Haapsalu volikogu liige Andrei Tšerepanov, ettevõtjad Aarne Taal ja Toivo Tomingas, Anželika Murik, Heino Tamm, Katrin Nuuter, Raul Tammet, Tiia Treimann-Differt, Maia Tohver ja Toomas Post.

EKRE

Esinumber Toomas Vallimäe, nimekirjas Haapsalu golfiklubi juhatuse liige Tõnu Merilo, ettevõtjad Aivar Rohilaid ja Ville Jakobson.

Reformierakond

Nimekirjas Haapsalu Linnamajanduse ASi juht Urmas Koppe ja riigikogu liige Lauri Luik.

SDE

Nimekirjas Heli Kaldas, volikogu liige Valdo Maisalu, endine kohtunik Maie Kram, muuseumitöötaja Triin Jugapuu, medõde Kaja Mander ja õpetaja Heinar Tuulberg.

Nimekirjad pole lõplikud.