Mikk Lõhmus: meil ei ole vaja tekitada ühiskondlikku lõhestumist

Urmas Lauri



Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus. Foto: Urmas Lauri

Laupäeval toimus Tallinnas Pride’i geiparaad. Samal päeval teatas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juht Mart Helme, et Eesti peamine probleem on rahvastiku vähenemine ja negatiivne iive ning selle taustal lubada korraldada seksuaalvähemuste üritusi, on küüniline ja pahatahtlik.

Mart Helme sõnul hoiab EKRE neist omavalitsustest, kus osutub sügisestel kohalikel valimistel edukaks, igasuguse homopropaganda eemal.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et nende vallas pole keegi kunagi geiüritusi korraldanud ja vaevalt et sellelaadseid ettevõtmisi ka korraldada sooviks. „Pole siiani tajunud, et lasteaias või koolis oleks see [geipropaganda] teemaks,“ kinnitas Lõhmus.

Valimisliidus, millega kandideeritakse tulevase, suure Lääne-Nigula valla volikogusse, geiteemat ilmselt arutama ei hakatagi. „See pole teema, milles meil oleks probleem, oleme sellega kenasti hakkama saanud,“ lausus Lõhmus. „Kui keegi kardab, et meil hakatakse propagandat tegema, siis mina küll ei näe, et seda tegema hakatakse.“

Lõhmuse sõnul on ühiskonnas läbirääkimata ka samasooliste abielud. „Seisukoht tuleb selles küsimuses kujundada igaühel. Ise olen seda meelt, et [samasooliste] abieluks pole meie ühiskond veel valmis, praegu on seda vara peale suruma hakata. Meil ei ole vaja tekitada ühiskondlikku lõhestumist.“

„Täna võib igaüks elada kellega tahab,“ võttis Lõhmus teema kokku. „Notari juures saab ka kooselulepingu sõlmida, seega ma probleemi ei näe.“