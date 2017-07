Merle Mäesalu: meie ühiskond pole valmis kooseluseaduseks (1)

Urmas Lauri



Merle Mäesalu. Foto: Urmas Lauri

Laupäeval toimus Tallinnas Pride'i geiparaad. Samal päeval teatas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juht Mart Helme, et Eesti peamine probleem on rahvastiku vähenemine ja negatiivne iive ning selle taustal lubada korraldada seksuaalvähemuste üritusi, on küüniline ja pahatahtlik.

Mart Helme sõnul hoiab EKRE neist omavalitsustest, kus osutub sügisestel kohalikel valimistel edukaks, igasuguse homopropaganda eemal.

Suur-Haapsalu volikokku kandideeriva valimisliidu Meie Inimesed esinumber Merle Mäesalu ütles, et see on väga delikaatne küsimus. „Pean enda omadega arutama, me ei ole sel teemal kollektiivset seisukohta kujundanud,“ nentis Mäesalu.

Merle Mäesalu sõnul on tunda, et meie ühiskond ei ole valmis ei kooseluseaduseks ega ka geide avalikeks üritusteks. „Kas see on propaganda, kui nad ütlevad, et korraldavad rongkäike selleks, et öelda: „Sallige meid“,“ arutles Mäesalu. „Ma saan aru, et inimestel on sättumus, et nad ei saa midagi teha, kuid meie ühiskond pole praegu selleks valmis, see on sipelgapesa torkimine.“