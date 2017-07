Mart Helme lubab, et neis omavalitsustes, kus võimu saab EKRE, geiparaade ei korraldata (1)

Urmas Lauri

Laupäeval toimus Tallinnas Pride´i geiparaad. Samal päeval teatas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juht Mart Helme, et Eesti peamine probleem on rahvastiku vähenemine ja negatiivne iive ning selle taustal lubada korraldada seksuaalvähemuste üritusi, on küüniline ja pahatahtlik.

Mart Helme sõnul hoiab EKRE neist omavalitsustest, kus osutub sügisestel kohalikel valimistel edukaks, igasuguse homopropaganda eemal.

„Igal juhul võitleme me kohalikes omavalitsustes selle eest, et koolides ja lasteaedades ei hakataks juba maast-madalast laste ajusid homoteemadega loputama. Meie juhitavates omavalitsustes ei antaks geidele kindlasti marssideks või paraadideks luba, kuna nende käitumine on provotseeriv ja valdavale osale Eesti elanikest vastumeelne,“ teatas Helme. „Sellised meeleavaldused võivad kaasa tuua avaliku korra kergemaid ja raskemaid rikkumisi. Politseinikud on niigi tööga üle koormatud. Miks nad peaksid veel mingisuguseid pervertide paraade turvama?”

Tallinn Pride'i üritusi korraldati aastatel 2004–2007. Toona tõid need kaasa rongkäigus osalejate ja konservatiivselt meelestatud inimeste kokkupõrkeid.

Riigikogu esimees Eiki Nestor postitas reede õhtul oma sotsiaalmeediakontole: „Meil kõigil on õigus olla õnnelik. Elagu Pride!!!!“

Nestor on oma postitusele praeguseks saanud 170 heakskiitu, kurbust väljendas neist üks, Eiki Nestori parteikaaslane Jaak Kastepõld. Pöidla tõstsid või südame postitasid Nestori postituses riigikoguliikmeist keskerakodlane Oudekki Loone, reformikas Yoko Alender ning sotsid Heljo Pikhof ja Liisa Oviir.

„Jään eriarvamusele, ei pea õigeks meie ühiskonna toimimise alustalade õõnestamist ja hälvete populariseerimist. Olen kurb!“ teatas veidi üle kolme aasta sotside ridadesse kuuluv Kastepõld oma 23aastase parteistaažiga erakonnakaaslasele.

Riigikoguliikmeist kommenteeris Nestori väljaütlemist vaid Vabaerakonna liige Andres Ammas. „See postitus on minu hinnangul kahjuks provokatsioon riigikogu esimehe poolt. Tõestab taaskord, et spiikri positsioon võiks tähendada taandumist päevapoliitikast. Aga sotside jaoks on selline küsimuse asetus muidugi võõras ja arusaamatu,“ nentis Ammas.

Fotod: FB kuvatõmmised