Leht: saarlased ei ole rahul parvlaevaühenduse populaarsusega

BNS



Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro. Foto: Urmas Lauri

Saaremaa elanikud ei ole rahul, et paljud inimesed külastavad Saaremaad, mistõttu on suvel keeruline ette planeerimata saada autoga liikudes parvlaevale piletit, kirjutab Eesti Päevaleht.

Lehe poole pöördunud anonüümse saarlase sõnul on kiirreise mandrile teha suhteliselt mõttetu, sest parvlaevad on välja müüdud ja tavajärjekorras seista on ajaraisk. Kohalikul loomaarstil oli sarnane mure – planeerimata õigeks ajaks mandrile ei jõua, kirjutab Eesti Päevaleht.

Parvlaevaühendust opereerib riigifirma Tallinna Sadam tütarfirma TS Laevad. Tallinna Sadama kommunikatsioonijuhi Sirle Arro sõnul peaksidki inimesed oma plaane varem tegema. “Vedaja on suhteliselt paindlikuks teinud selle. E-pilet kehtib 48 tundi pärast ostetud reisi, seda saab 15 minutit enne reisi muuta,” märkis ta

Mida varem tehakse broneeringud, seda täpsemalt saab TS Laevad plaane teha. “Kui oleks varem näinud, et reede on nii populaarne, siis oleks vedajal võimalus riigiga läbi rääkida ja lisareise tellida,” ütles Arro.

“Kui eelmisel päeval näitab, et pileteid on saada, siis viimasel hetkel on see suhteliselt keeruline,” sõnas Arro ja lisas, et TS Laevad on liinil uus operaator. “Ilmad pole ka kõige soojemad olnud, mistõttu on raske inimeste käitumist lõplikult hinnata,” märkis Arro.