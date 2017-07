Lääne Elu paberleht teisipäeval, 11. juulil

Kaie Ilves

Urmas Sukles: EKRE ei võta Haapsalus võimu

Laupäeval oli Tallinnas geiparaad. Samal päeval teatas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Mart Helme, et Eesti peamine probleem on rahvastiku vähenemine ja negatiivne iive ning selle taustal lubada korraldada seksuaalvähemuste üritusi on küüniline ja pahatahtlik. Helme sõnul hoiab EKRE neist omavalitsustest, kus osutub sügisestel kohalikel valimistel edukaks, igasuguse homopropaganda eemal.

Suur-Haapsalu volikokku oma nimekirjaga HaRi pürgiv Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et tema valimisliidus pole geide teemat arutanud ja ega arutagi. „Sest teema pole terav,” nentis Sukles.

Haapsallastel ei tasu praeguse linnapea sõnul karta. „EKRE ei võta Haapsalus võimu, seda võimalust ei näe ma uneski,” ütles Sukles.

Virtsu autasustas kaunimaid koduaedu

Virtsu merepäeval laupäeval autasustati Virtsu kaunimate koduaedade omanikke.

Heakorrakonkursi „Kaunis Virtsu” tänavused parimad olid ema ja poja Milla ja Raivo Rahu kodu Rahu tänaval ning Volli ja Liia Veegi kodu Metsa tänaval. Loe lähemalt Lääne Elu paberlehest.